https://1prime.ru/20240916/vzyatki-851595147.html

Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки

Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки - 16.09.2024, ПРАЙМ

Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух офицеров Минобороны страны по подозрению в получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:23+0300

2024-09-16T13:23+0300

2024-09-16T13:23+0300

россия

минобороны

взятки

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/83/842558384_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_631f682ff7831964f76c13d03a2da6f9.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух офицеров Минобороны страны по подозрению в получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК России."Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", - сказано в заявлении ведомства.По данным следствия, восемь миллионов рублей предположительно получил Популовский, а оставшиеся три миллиона рублей – его подчиненный Зорин. За указанную сумму обвиняемые должны были обеспечивать безпроблемное принятие продукции, изготовленной по государственным контрактам и договорам, а также предоставлять общую защиту в случае выполнения государственного оборонного заказа.

https://1prime.ru/20240913/bronshteyn--851551997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минобороны, взятки