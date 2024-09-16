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Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки
Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки - 16.09.2024, ПРАЙМ
Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух офицеров Минобороны страны по подозрению в получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:23+0300
2024-09-16T13:23+0300
2024-09-16T13:23+0300
россия
минобороны
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух офицеров Минобороны страны по подозрению в получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК России."Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", - сказано в заявлении ведомства.По данным следствия, восемь миллионов рублей предположительно получил Популовский, а оставшиеся три миллиона рублей – его подчиненный Зорин. За указанную сумму обвиняемые должны были обеспечивать безпроблемное принятие продукции, изготовленной по государственным контрактам и договорам, а также предоставлять общую защиту в случае выполнения государственного оборонного заказа.
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россия, минобороны, взятки
РОССИЯ, Минобороны, взятки
Двух офицеров представительства Минобороны России задержали за взятки
СК: двух офицеров представительства МО России задержали за взятки на 11 млн руб
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух офицеров Минобороны страны по подозрению в получении взятки в размере 11 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК России.
"Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", - сказано в заявлении ведомства.
По данным следствия, восемь миллионов рублей предположительно получил Популовский, а оставшиеся три миллиона рублей – его подчиненный Зорин. За указанную сумму обвиняемые должны были обеспечивать безпроблемное принятие продукции, изготовленной по государственным контрактам и договорам, а также предоставлять общую защиту в случае выполнения государственного оборонного заказа.
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