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Курс рубля днем немного теряет к юаню на Мосбирже
Курс рубля днем немного теряет к юаню на Мосбирже - 16.09.2024, ПРАЙМ
Курс рубля днем немного теряет к юаню на Мосбирже
Курс рубля днем немного теряет против юаня, курс китайской валюты движется к отметке в 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи и ожиданий аналитиков. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:52+0300
2024-09-16T13:52+0300
2024-09-16T13:52+0300
юань
рубль
денежно-кредитная политика
банк россии
мосбиржа
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс рубля днем немного теряет против юаня, курс китайской валюты движется к отметке в 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи и ожиданий аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск прибавляет 2 копейки, до 12,78 рубля и торгуется в понедельник в диапазоне 12,74-12,81 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 54,3 миллиарда рублей. В понедельник курс юаня может продолжить плавно подниматься в направлении верхней границы нашего текущего целевого диапазона 12,6-12,9 рубля, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Оснований для повышения волатильности на валютном рынке в начале недели ввиду отдаленности налогового периода, обуславливающей невысокую активность экспортеров, нахождения китайской валюты у обоснованных с экономической точки зрения уровней и отсутствия сильных внешних сигналов, я не вижу", - добавляет он. Жесткая денежно-кредитная политика, которую Банк России в очередной раз продемонстрировал в пятницу по итогам заседания по ключевой ставке, позитивна для рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Но этот эффект будет сглаженным и будет выражаться в снижении потребления населением, в том числе импортных товаров, что сократит спрос на валюту", - добавляет он.
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юань, рубль, денежно-кредитная политика, банк россии, мосбиржа
юань, рубль, денежно-кредитная политика, Банк России, Мосбиржа
Курс рубля днем немного теряет к юаню на Мосбирже
Мосбиржа: курс рубля днем немного теряет против юаня, юань движется к 12,9 рубля
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс рубля днем немного теряет против юаня, курс китайской валюты движется к отметке в 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи и ожиданий аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.36 мск прибавляет 2 копейки, до 12,78 рубля и торгуется в понедельник в диапазоне 12,74-12,81 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 54,3 миллиарда рублей.
В понедельник курс юаня может продолжить плавно подниматься в направлении верхней границы нашего текущего целевого диапазона 12,6-12,9 рубля, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Юань открыл торги 16 сентября ростом
"Оснований для повышения волатильности на валютном рынке в начале недели ввиду отдаленности налогового периода, обуславливающей невысокую активность экспортеров, нахождения китайской валюты у обоснованных с экономической точки зрения уровней и отсутствия сильных внешних сигналов, я не вижу", - добавляет он.
Жесткая денежно-кредитная политика, которую Банк России в очередной раз продемонстрировал в пятницу по итогам заседания по ключевой ставке, позитивна для рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Но этот эффект будет сглаженным и будет выражаться в снижении потребления населением, в том числе импортных товаров, что сократит спрос на валюту", - добавляет он.