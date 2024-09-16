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В Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от подделки их голоса

В Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от подделки их голоса - 16.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от подделки их голоса

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право на охрану голоса гражданина как объекта личных неимущественных прав. Данная мера в том числе позволит... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T18:18+0300

2024-09-16T18:18+0300

2024-09-16T18:18+0300

россия

россияне

госдума

законопроект

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право на охрану голоса гражданина как объекта личных неимущественных прав. Данная мера в том числе позволит защитить голос от недобросовестного использования. Текст законопроекта доступен в электронной базе ГД. Согласно этому документу, обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина, в том числе записи, в которой он содержится, или записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос человека, допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти человека его голос может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей, говорится в законопроекте. В документе также сказано, что если голос человека, полученный или используемый без согласия, распространен в интернете, то он вправе потребовать удаления соответствующей записи, а также пресечения или запрещения ее дальнейшего использования и распространения. Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается дополнить часть первую Гражданского кодекса РФ новой статьей 152.3, устанавливающей охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени. По мнению авторов законопроекта, при недобросовестном использовании технологий синтеза речи возникают неблагоприятные правовые последствия для россиян. В частности, искусственный интеллект, обучившись на аудиозаписях реального голоса, может в дальнейшем его имитировать, и "производные" записи могут быть использованы способом, неприемлемым для человека, являющегося обладателем голоса, так как получение его согласия сейчас прямо не предусмотрено законодательством.

https://1prime.ru/20240916/mikrozaymy-851589271.html

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россия, россияне, госдума, законопроект