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Россиянам пообещали рекордный за 16 лет рост зарплат

Россиянам пообещали рекордный за 16 лет рост зарплат - 16.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам пообещали рекордный за 16 лет рост зарплат

Согласно макроэкономическому обзору, проведенному ЦБ, в этом году средняя зарплата в России вырастет на 16%, что может стать рекордным ростом с 2008 года,... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T08:42+0300

2024-09-16T08:42+0300

2024-09-16T08:43+0300

экономика

россия

зарплата

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Согласно макроэкономическому обзору, проведенному ЦБ, в этом году средняя зарплата в России вырастет на 16%, что может стать рекордным ростом с 2008 года, сообщают "Известия"."Повышение зарплат на 16% по результатам 2024-го может стать рекордным показателем с кризисного 2008-го, когда оно было на уровне 27%", - пишет издание с опорой на данные Росстата и прогноз аналитиков Банка России.В прошлом году номинальная зарплата составила около 75 тысяч рублей, что означает рост почти на 15% с 2022 года. При увеличении на 16%, средняя зарплата за весь 2024 год достигнет отметки в 89 тысяч рублей.Тем не менее, по данным аналитиков, резкое замедление роста зарплат ожидается уже в следующем году. Таким образом, в 2025 году ожидается рост всего на 9%, в 2026 году - на 7% и в 2027 году - на 6,6%. Также прогнозируется замедление роста реальных зарплат, которые в этом году вырастут всего на 7,3%, а затем увеличение составит 3% в 2025 году, 2,6% в 2026 году и 2,3% в 2027 году.В издании заключили, что основной причиной роста зарплат является дефицит кадров и высокая инфляция, что заставляет компании предлагать более высокие зарплаты и пересматривать свою зарплатную политику.

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россия, зарплата