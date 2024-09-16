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Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда - 16.09.2024, ПРАЙМ
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда
Стоимость золота слабо снижается после достижения нового рекорда в 2 617,35 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:48+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается после достижения нового рекорда в 2 617,35 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2 доллара, или на 0,08%, до 2 608,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,11%, до 31,105 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов золото побило новый исторический рекорд, торгуясь на отметке в 2 617,35 доллара за тройскую унцию на ожиданиях смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Позже золото отступило от рекорда и на данный момент оно коррекционно дешевеет. Позднее на текущей неделе ожидается публикация итогов заседания ФРС США, которое пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, теперь 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%. "Сокращение ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов имеет значение (для золота - ред.) в краткосрочной перспективе", - сообщил агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
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биржевые торги, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда
Цена золота слабо снижается после достижения рекорда в 2617,35 доллара за унцию
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается после достижения нового рекорда в 2 617,35 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2 доллара, или на 0,08%, до 2 608,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,11%, до 31,105 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов золото побило новый исторический рекорд, торгуясь на отметке в 2 617,35 доллара за тройскую унцию на ожиданиях смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Позже золото отступило от рекорда и на данный момент оно коррекционно дешевеет.
Позднее на текущей неделе ожидается публикация итогов заседания ФРС США, которое пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, теперь 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%.
"Сокращение ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов имеет значение (для золота - ред.) в краткосрочной перспективе", - сообщил агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда