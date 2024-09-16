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Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда - 16.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240916/zoloto-851605670.html
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда - 16.09.2024, ПРАЙМ
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда
Стоимость золота слабо снижается после достижения нового рекорда в 2 617,35 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:48+0300
2024-09-16T18:48+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается после достижения нового рекорда в 2 617,35 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2 доллара, или на 0,08%, до 2 608,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,11%, до 31,105 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов золото побило новый исторический рекорд, торгуясь на отметке в 2 617,35 доллара за тройскую унцию на ожиданиях смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Позже золото отступило от рекорда и на данный момент оно коррекционно дешевеет. Позднее на текущей неделе ожидается публикация итогов заседания ФРС США, которое пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, теперь 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%. "Сокращение ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов имеет значение (для золота - ред.) в краткосрочной перспективе", - сообщил агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
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биржевые торги, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото
18:48 16.09.2024
 
Цена золота слабо снижается после достижения нового рекорда

Цена золота слабо снижается после достижения рекорда в 2617,35 доллара за унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается после достижения нового рекорда в 2 617,35 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2 доллара, или на 0,08%, до 2 608,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро прибавляет 0,11%, до 31,105 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов золото побило новый исторический рекорд, торгуясь на отметке в 2 617,35 доллара за тройскую унцию на ожиданиях смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Позже золото отступило от рекорда и на данный момент оно коррекционно дешевеет.
Позднее на текущей неделе ожидается публикация итогов заседания ФРС США, которое пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, теперь 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%.
"Сокращение ставки ФРС на 25 или 50 базисных пунктов имеет значение (для золота - ред.) в краткосрочной перспективе", - сообщил агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
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Экономикабиржевые торгибиржевые цены на золотомировой спрос на золото
 
 
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