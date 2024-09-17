https://1prime.ru/20240917/aeroflot-851628376.html

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали (Индонезия) после перерыва с 2020 года на фоне пандемии коронавируса, сообщает компания. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T17:49+0300

2024-09-17T17:49+0300

2024-09-17T17:49+0300

экономика

россия

авиаперевозки

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали (Индонезия) после перерыва с 2020 года на фоне пандемии коронавируса, сообщает компания. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Возобновление прямого авиасообщения - результат слаженной работы и совместных усилий "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" рассказал, как встречали пассажиров первого рейса в аэропорту "Шереметьево": у стоек регистрации играла индонезийская музыка и витали узнаваемые экзотические ароматы Бали, а также они получили небольшие сувениры и сладости от компании. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

https://1prime.ru/20240911/aeroflot-851497998.html

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россия, авиаперевозки