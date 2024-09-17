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Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций

Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций - 17.09.2024, ПРАЙМ

Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций

Американский техногигант Microsoft объявил о новой программе обратного выкупа акций на сумму до 60 миллиардов долларов, а также об увеличении дивидендов,... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T10:08+0300

2024-09-17T10:08+0300

2024-09-17T10:08+0300

microsoft

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский техногигант Microsoft объявил о новой программе обратного выкупа акций на сумму до 60 миллиардов долларов, а также об увеличении дивидендов, говорится в сообщении компании. "Совет директоров... одобрил новую программу обратного выкупа акций, которая разрешает выкуп акций на сумму до 60 миллиардов долларов", - говорится в пресс-релизе. Отмечается при этом, что новая программа обратного выкупа акций, срок действия которой не ограничен, может быть прекращена в любое время. В то же время совет директоров объявил о выплате квартальных дивидендов в 0,83 доллара за акцию, что на 10% (или на 8 центов) больше дивидендов за предшествовавший квартал, сообщила компания. Для получения дивидендов необходимо приобрести акции компании до 21 ноября, уточняется в релизе. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. Штат компании составляет 228 тысяч сотрудников.

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