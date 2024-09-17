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В "Алросе" зафиксировали снижение цен на алмазы в текущем году
В "Алросе" зафиксировали снижение цен на алмазы в текущем году - 17.09.2024, ПРАЙМ
В "Алросе" зафиксировали снижение цен на алмазы в текущем году
Снижение цены на алмазы в текущем году составило порядка 3-4%, заявил руководитель управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:38+0300
2024-09-17T15:38+0300
2024-09-17T15:38+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Снижение цены на алмазы в текущем году составило порядка 3-4%, заявил руководитель управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев. "Реальное снижение цены (на алмазы - ред.) в прошлом году было где-то порядка 15 процентов, в этом году где-то процента три-четыре, в лучшем случае", - заявил Тахиев на сессии "Диалоги об инвестициях: эксперты ВТБ "Мои Инвестиции" в диалоге с крупнейшими эмитентами" на втором форуме Capital Markets. По словам Тахиева, гранильщики алмазов сейчас скидывают запасы камней из-за роста ставки фондирования, для бизнеса она увеличилась с 2023 года до 11-18%. Алмазные компании, в свою очередь, перестали продавать алмазы гранильщикам, в ожидании, когда они смогут переработать все свои запасы, добавил он. "Как только гранильщики переработают свои запасы, которые образовались, как только они нормализуют свои запасы - процесс начнет нормально работать. Проблема не с конечным спросом, с конечным спросом все отлично", - заключил он. Ранее Тахиев отмечал, что нынешний сохранившийся уровень избыточных запасов оценивается в 20-30 млн карат, чего хватит по оценке АЛРОСЫ на 2-3 месяца поставок.
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россия, алроса
В "Алросе" зафиксировали снижение цен на алмазы в текущем году
Тахиев: снижение цены на алмазы в 2024 году составило порядка 3-4%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Снижение цены на алмазы в текущем году составило порядка 3-4%, заявил руководитель управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев.
"Реальное снижение цены (на алмазы - ред.) в прошлом году было где-то порядка 15 процентов, в этом году где-то процента три-четыре, в лучшем случае", - заявил Тахиев на сессии "Диалоги об инвестициях: эксперты ВТБ "Мои Инвестиции" в диалоге с крупнейшими эмитентами" на втором форуме Capital Markets.
По словам Тахиева, гранильщики алмазов сейчас скидывают запасы камней из-за роста ставки фондирования, для бизнеса она увеличилась с 2023 года до 11-18%. Алмазные компании, в свою очередь, перестали продавать алмазы гранильщикам, в ожидании, когда они смогут переработать все свои запасы, добавил он.
"Как только гранильщики переработают свои запасы, которые образовались, как только они нормализуют свои запасы - процесс начнет нормально работать. Проблема не с конечным спросом, с конечным спросом все отлично", - заключил он.
Ранее Тахиев отмечал, что нынешний сохранившийся уровень избыточных запасов оценивается в 20-30 млн карат, чего хватит по оценке АЛРОСЫ на 2-3 месяца поставок.