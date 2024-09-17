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Победить невозможно. Альянс России и Китая стал худшим кошмаром США
Победить невозможно. Альянс России и Китая стал худшим кошмаром США - 17.09.2024, ПРАЙМ
Победить невозможно. Альянс России и Китая стал худшим кошмаром США
Замгоссекретаря Штатов Кэмпбелл заявил, что Китай оказывает военную поддержку Москве. Слова госслужащего прокомментировали эксперты, отметившие, что Вашингтон... | 17.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Замгоссекретаря Штатов Кэмпбелл заявил, что Китай оказывает военную поддержку Москве. Слова госслужащего прокомментировали эксперты, отметившие, что Вашингтон не позволяет другим делать то, чем занимается сам, рассказало турецкое издание Cumhuriyet.Так, эксперты указали на тот факт, что США совместно с европейскими странами многие месяцы поддерживает киевский режим вливанием большого количества ресурсов. Хотя, отметили в статье, сотрудничество Москвы и Пекина началось задолго до украинского конфликта.Кэмпбелл объявил, что российско-китайское партнерство направлено на диверсификацию "российской военной машины", однако Китай опроверг все обвинения в поставке оружия российской армии. Ситуацию прокомментировала эксперт по Азии, профессор, доктор Серие Сезен, подчеркнув, что российско-украинский конфликт касается многих стран, и Китай - не исключение."Россия ввела войска на украинскую территорию, но что заставило ее сделать это? После распада Советского Союза НАТО не сдержала своего обещания не приближаться к границам России. Путин пытается гарантировать безопасность своей страны", - пояснила эксперт, отметив, что западные страны хотят навязать свои стандарты всем странам, несмотря на истинные причины некоторых действий "противников" НАТО.Эксперт также рассказала, что, используя украинский кризис, США стремятся противостоять инициативам КНР по переустройству международного порядка. Сотрудничество же с Россией вселяет в американский истэблишмент страх, что план по окружению и ликвидации сильного противника станет невыполнимым.Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, россия, партнерство, запад, сша
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, партнерство, ЗАПАД, США
Победить невозможно. Альянс России и Китая стал худшим кошмаром США
Cumhuriyet: США пытаются не допустить дальнейшего сближения России и Китая
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
Замгоссекретаря Штатов Кэмпбелл заявил, что Китай оказывает военную поддержку Москве. Слова госслужащего прокомментировали эксперты, отметившие, что Вашингтон не позволяет другим делать то, чем занимается сам, рассказало турецкое издание Cumhuriyet
.
Так, эксперты указали на тот факт, что США совместно с европейскими странами многие месяцы поддерживает киевский режим вливанием большого количества ресурсов. Хотя, отметили в статье, сотрудничество Москвы и Пекина началось задолго до украинского конфликта.
Кэмпбелл объявил, что российско-китайское партнерство направлено на диверсификацию "российской военной машины", однако Китай опроверг все обвинения в поставке оружия российской армии. Ситуацию прокомментировала эксперт по Азии, профессор, доктор Серие Сезен, подчеркнув, что российско-украинский конфликт касается многих стран, и Китай - не исключение.
"Россия ввела войска на украинскую территорию, но что заставило ее сделать это? После распада Советского Союза НАТО не сдержала своего обещания не приближаться к границам России. Путин пытается гарантировать безопасность своей страны", - пояснила эксперт, отметив, что западные страны хотят навязать свои стандарты всем странам, несмотря на истинные причины некоторых действий "противников" НАТО.
Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие
Эксперт также рассказала, что, используя украинский кризис, США стремятся противостоять инициативам КНР по переустройству международного порядка. Сотрудничество же с Россией вселяет в американский истэблишмент страх, что план по окружению и ликвидации сильного противника станет невыполнимым.