Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Позитивный импульс - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240917/analitika-851613602.html
Позитивный импульс
Позитивный импульс - 17.09.2024, ПРАЙМ
Позитивный импульс
На рынке акций сохраняются приподнятые настроения. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 2,43% до 2744,20 п., индекс РТС прибавил 2,20%, повысившись до 948,50... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T08:43+0300
2024-09-17T08:48+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
банк россии
золото
софтлайн
яндекс
genetico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851613602.jpg?1726552088
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На рынке акций сохраняются приподнятые настроения. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 2,43% до 2744,20 п., индекс РТС прибавил 2,20%, повысившись до 948,50 п. Тем не менее котировки ОФЗ остаются под давлением на фоне очередных комментариев Банка России. Индекс RGBI отступил от дневных максимумов, хотя и показал символический рост на 0,15% по итогам дня.Банк России отмечает высокие темпы роста потребительских цен в августе и видит необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Динамика потребительских цен" за август.Регулятор не готов мириться с высокой инфляцией, хотя и признает, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен превысят прогнозный июльский диапазон 6,5-7%. Тем не менее Банк России прогнозирует, что, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Котировки золота консолидируются вблизи исторических максимумов в преддверии ожидаемого начала цикла понижения ставок по федеральным фондам ФРС США. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставок на 0,25% до 5,25%. Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность.Совет директоров Софтлайн установил цену размещения дополнительной эмиссии на уровне 142,3 руб. за одну акцию. Компания планирует разместить 76 млн акций (23,4% от текущего капитала) для финансирования M&amp;A сделок, которые могут обеспечить до 50% ожидаемого прироста EBITDA. Компания уже получила заявки от существующих акционеров на выкуп 800 тыс. акций.Яндекс продает направление телемедицины, которое работает под брендом Яндекс Здоровье и помогает проводить онлайн-консультации с врачами. Развивать направление продолжит компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях и персонализированной медицине. Это может быть первым шагом распродажи убыточного портфеля стартапов. С одной стороны, это повысит маржинальность общего бизнеса, тем не менее открытым остается вопрос о том, какие направления роста останутся через 3-4 года, если будут проданы стартапы.Genetico планирует разместить 8% от уставного капитала по закрытой подписке в пользу мажоритарного акционера — Артген Биотех. Основная цель закрытого размещения — погашение облигационного займа Genetico. Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBIDTA, компания приняла решение не реструктурировать заемные обязательства, но погасить займ за счет размещения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, банк россии, золото, софтлайн, яндекс, genetico
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Банк России, золото, софтлайн, Яндекс, Genetico
08:43 17.09.2024 (обновлено: 08:48 17.09.2024)
 

Позитивный импульс

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На рынке акций сохраняются приподнятые настроения. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 2,43% до 2744,20 п., индекс РТС прибавил 2,20%, повысившись до 948,50 п. Тем не менее котировки ОФЗ остаются под давлением на фоне очередных комментариев Банка России. Индекс RGBI отступил от дневных максимумов, хотя и показал символический рост на 0,15% по итогам дня.
Банк России отмечает высокие темпы роста потребительских цен в августе и видит необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Динамика потребительских цен" за август.
Регулятор не готов мириться с высокой инфляцией, хотя и признает, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен превысят прогнозный июльский диапазон 6,5-7%. Тем не менее Банк России прогнозирует, что, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Котировки золота консолидируются вблизи исторических максимумов в преддверии ожидаемого начала цикла понижения ставок по федеральным фондам ФРС США. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставок на 0,25% до 5,25%. Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность.
Совет директоров Софтлайн установил цену размещения дополнительной эмиссии на уровне 142,3 руб. за одну акцию. Компания планирует разместить 76 млн акций (23,4% от текущего капитала) для финансирования M&A сделок, которые могут обеспечить до 50% ожидаемого прироста EBITDA. Компания уже получила заявки от существующих акционеров на выкуп 800 тыс. акций.
Яндекс продает направление телемедицины, которое работает под брендом Яндекс Здоровье и помогает проводить онлайн-консультации с врачами. Развивать направление продолжит компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях и персонализированной медицине. Это может быть первым шагом распродажи убыточного портфеля стартапов. С одной стороны, это повысит маржинальность общего бизнеса, тем не менее открытым остается вопрос о том, какие направления роста останутся через 3-4 года, если будут проданы стартапы.
Genetico планирует разместить 8% от уставного капитала по закрытой подписке в пользу мажоритарного акционера — Артген Биотех. Основная цель закрытого размещения — погашение облигационного займа Genetico. Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBIDTA, компания приняла решение не реструктурировать заемные обязательства, но погасить займ за счет размещения.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМосбиржаБанк РоссиизолотософтлайнЯндексGenetico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала