https://1prime.ru/20240917/analitika-851613717.html

Начинается: рынок обновляет трехнедельные максимумы

Начинается: рынок обновляет трехнедельные максимумы - 17.09.2024, ПРАЙМ

Начинается: рынок обновляет трехнедельные максимумы

В понедельник, 16 сентября, торги по рублю завершились в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,45%, до 91,30 руб., евро/рубль - на 1,17%, до 101,25 руб.,... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T08:46+0300

2024-09-17T08:46+0300

2024-09-17T08:46+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В понедельник, 16 сентября, торги по рублю завершились в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,45%, до 91,30 руб., евро/рубль - на 1,17%, до 101,25 руб., юань/рубль - на 0,67%, до 12,92 руб. Центробанк России установил официальные курсы на 17 сентября: доллар - 91,1423 рубля, а евро - 101,2789 рубля. На валютном рынке рубль демонстрирует неустойчивую динамику. Он то незначительно укрепляется, то слабеет, обновляя минимумы. Давление на рубль оказывает сокращение валютных поступлений от экспортеров из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках и повышения спроса на валюту со стороны импортеров. Из-за снижения индекса доллара ослабление рубля было зафиксировано больше против евро и юаня. Курс доллара повышался до 91,60 руб. Цена достигла сопротивления. Учитывая, что нефтяные котировки растут, давление на рубль будет меньше, чем при снижающихся ценах. Если уровень 91,50 будет пройден и день закроется выше, то фокус внимания переключаем на уровень 93,40 руб. Баррель Brent по итогам понедельника подорожал на 1,19%, до $72,95. Ключевым фактором поддержки цен стал ураган Франсин, который нарушил добычу нефти в Мексиканском заливе. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, из-за урагана было приостановлено около 12% добычи нефти и 16% добычи природного газа в регионе. Это привело к повышению цен до двухнедельного максимума. Еще одним позитивным фактором для нефтяных котировок стали ожидания по поводу снижения процентных ставок ФРС США и общее ослабление доллара на глобальном валютном рынке. Инвесторы все больше склоняются к мнению, что Федрезерв может снизить ставку на 50 базисных пунктов вместо 25. Такой шаг может стимулировать спрос на нефть, так как снижение стоимости заимствований обычно ведет к росту экономической активности. Есть и факторы, которые могут ограничить рост цен на нефть. Главный из них - опасения по поводу спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти. Недавние экономические данные из Китая оказались слабее ожиданий: рост промышленного производства замедлился до пятимесячного минимума, а показатели розничных продаж и цен на новое жилье продолжили ухудшаться. Во вторник, 17 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,03. Цена остаётся в медвежьем тренде, но появились признаки улучшения ситуации с потенциальным ростом до $74,50. Восстановление может ускориться на фоне дальнейшего падения индекса доллара до 100,35. Что касается нацвалюты, то следим за уровнем 91,50 руб. Если повышательный тренд по валютам сохранится, то уровень 93,40 руб. будет достигнут к четвергу. Индекс Мосбиржи вырос на 2,43%, до 2744,20 п., индекс РТС - на 2,20%, до 948,50 п. Открытие торгов с гэпом вверх и дальнейший рост после недавнего падения указывает на возросший спрос. Индекс МосБиржи обновил трехнедельный максимум. Ослабление рубля к юаню улучшает условия для экспортеров и поддерживает акции нефтяных компаний. Рост цен на нефть также благоприятно влияет на российские компании. Сигнал Центробанка о вероятно более продолжительном периоде высокой инфляции заставляет инвесторов защищаться от нее во вкладах и акциях. При прохождении 2711 п. был зафиксирован первый сигнал завершения нисходящего тренда. Подтверждение перелома получим при закрытии дня выше 2800 п. Поскольку продавцы еще доминируют, покупателям нужно удержать 2660 п., иначе они окажутся в медвежьей ловушке.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, валютный рынок, brent, фрс сша, цены на нефтепродукты, мосбиржа