Рынок акций прорывается вверх

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся с приростом 2,7% и выше 2751 п. Важный уровень сопротивления 2730 п., где проходили динамическая и статичная преграды, ожидаемо пройден вверх. Это говорит о смене настроений на рынке и, возможно, завершении многомесячной коррекции. Если это так, то 2800 п. вернем быстро, а на конец осени ориентир будет уже 3000 п.Сильнее рынка — акции Магнита (+7,2%). Бумаги падали с мая по сентябрь, и провал составлял 47%. А сейчас активное восстановление: уже +18% с минимума месяца. Технический ориентир до конца сентября — 5600 руб.Слабее рынка — бумаги Globaltrans (-2,2%). Корпорация, чей бизнес сконцентрирован в России, вдруг заявила о делистинге расписок с Мосбиржи и переводе всей торговли в Казахстан. Выкуп планируется по 520 руб., на бирже сейчас дешевле, но интерес к инструменту закономерно угасает.Рубль вновь ослаб, юань взлетел на максимумы с апреля, до 12,92. Однако здесь сопротивление, и есть высокая вероятность коррекции поближе к 12,5. В конце сентября экспортерам придется конвертировать вырученные юани для уплаты налогов, и это фактор будущего восстановления рубля.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся с приростом 2,7% и выше 2751 п. Важный уровень сопротивления 2730 п., где проходили динамическая и статичная преграды, ожидаемо пройден вверх. Это говорит о смене настроений на рынке и, возможно, завершении многомесячной коррекции. Если это так, то 2800 п. вернем быстро, а на конец осени ориентир будет уже 3000 п.
Сильнее рынка — акции Магнита (+7,2%). Бумаги падали с мая по сентябрь, и провал составлял 47%. А сейчас активное восстановление: уже +18% с минимума месяца. Технический ориентир до конца сентября — 5600 руб.
Слабее рынка — бумаги Globaltrans (-2,2%). Корпорация, чей бизнес сконцентрирован в России, вдруг заявила о делистинге расписок с Мосбиржи и переводе всей торговли в Казахстан. Выкуп планируется по 520 руб., на бирже сейчас дешевле, но интерес к инструменту закономерно угасает.
Рубль вновь ослаб, юань взлетел на максимумы с апреля, до 12,92. Однако здесь сопротивление, и есть высокая вероятность коррекции поближе к 12,5. В конце сентября экспортерам придется конвертировать вырученные юани для уплаты налогов, и это фактор будущего восстановления рубля.
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