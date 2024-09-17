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Рынок акций прорывается вверх - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций прорывается вверх
Рынок акций прорывается вверх - 17.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций прорывается вверх
Индекс Мосбиржи накануне закрылся с приростом 2,7% и выше 2751 п. Важный уровень сопротивления 2730 п., где проходили динамическая и статичная преграды,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:40+0300
2024-09-17T09:40+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
магнит
globaltrans
курсы валют
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся с приростом 2,7% и выше 2751 п. Важный уровень сопротивления 2730 п., где проходили динамическая и статичная преграды, ожидаемо пройден вверх. Это говорит о смене настроений на рынке и, возможно, завершении многомесячной коррекции. Если это так, то 2800 п. вернем быстро, а на конец осени ориентир будет уже 3000 п.Сильнее рынка — акции Магнита (+7,2%). Бумаги падали с мая по сентябрь, и провал составлял 47%. А сейчас активное восстановление: уже +18% с минимума месяца. Технический ориентир до конца сентября — 5600 руб.Слабее рынка — бумаги Globaltrans (-2,2%). Корпорация, чей бизнес сконцентрирован в России, вдруг заявила о делистинге расписок с Мосбиржи и переводе всей торговли в Казахстан. Выкуп планируется по 520 руб., на бирже сейчас дешевле, но интерес к инструменту закономерно угасает.Рубль вновь ослаб, юань взлетел на максимумы с апреля, до 12,92. Однако здесь сопротивление, и есть высокая вероятность коррекции поближе к 12,5. В конце сентября экспортерам придется конвертировать вырученные юани для уплаты налогов, и это фактор будущего восстановления рубля.
ПРАЙМ
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, магнит, globaltrans, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Магнит, Globaltrans, Курсы валют
09:40 17.09.2024
 

Рынок акций прорывается вверх

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся с приростом 2,7% и выше 2751 п. Важный уровень сопротивления 2730 п., где проходили динамическая и статичная преграды, ожидаемо пройден вверх. Это говорит о смене настроений на рынке и, возможно, завершении многомесячной коррекции. Если это так, то 2800 п. вернем быстро, а на конец осени ориентир будет уже 3000 п.
Сильнее рынка — акции Магнита (+7,2%). Бумаги падали с мая по сентябрь, и провал составлял 47%. А сейчас активное восстановление: уже +18% с минимума месяца. Технический ориентир до конца сентября — 5600 руб.
Слабее рынка — бумаги Globaltrans (-2,2%). Корпорация, чей бизнес сконцентрирован в России, вдруг заявила о делистинге расписок с Мосбиржи и переводе всей торговли в Казахстан. Выкуп планируется по 520 руб., на бирже сейчас дешевле, но интерес к инструменту закономерно угасает.
Рубль вновь ослаб, юань взлетел на максимумы с апреля, до 12,92. Однако здесь сопротивление, и есть высокая вероятность коррекции поближе к 12,5. В конце сентября экспортерам придется конвертировать вырученные юани для уплаты налогов, и это фактор будущего восстановления рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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