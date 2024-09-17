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Суд арестовал главу "ЕРСМ Сибири" по делу о хищении средств у Минобороны

Суд арестовал главу "ЕРСМ Сибири" по делу о хищении средств у Минобороны - 17.09.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал главу "ЕРСМ Сибири" по делу о хищении средств у Минобороны

Суд в Красноярске арестовал подозреваемого в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова до 3 ноября. Об этом... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T18:05+0300

2024-09-17T18:05+0300

2024-09-17T18:05+0300

происшествия

россия

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минобороны рф

хищение средств

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КРАСНОЯРСК, 17 сен – ПРАЙМ. Суд в Красноярске арестовал подозреваемого в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова до 3 ноября. Об этом сообщил сообщает Красноярский краевой суд. В сообщении сказано, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 19 суток по 3 ноября включительно в отношении гендиректора ООО "ЕРСМ Сибири" Безрукова, который подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения 900 миллионов рублей у Минобороны РФ в ходе строительства объектов связи. Безруков был задержан в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта МО РФ в Хабаровском крае. Источник в правоохранительных органах сообщал агентству РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 млрд рублей. Собеседника агентства рассказал, что в 2020 году МО РФ заключило контракт с госпредприятием на постройку центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генподрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", обязавшись выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. Следователи считают, что Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 млрд рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупки материалов.

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