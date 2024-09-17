https://1prime.ru/20240917/armiya-851619424.html
Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии
Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии - 17.09.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии
Увеличение численности российской армии связано с ростом угроз на границах страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T12:40+0300
2024-09-17T12:40+0300
2024-09-17T12:40+0300
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армия
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МОСКВА,17 сен - ПРАЙМ. Увеличение численности российской армии связано с ростом угроз на границах страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что такого рода решение обусловлено враждебной обстановкой на западных границах России.Накануне президент Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военнослужащих.
https://1prime.ru/20240905/putin-851355433.html
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россия, дмитрий песков, армия
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, армия
Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии
Песков: увеличение численности армии вызвано ростом числа угроз у границ страны
МОСКВА,17 сен - ПРАЙМ. Увеличение численности российской армии связано с ростом угроз на границах страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что такого рода решение обусловлено враждебной обстановкой на западных границах России.
Накануне президент Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военнослужащих.
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