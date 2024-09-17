https://1prime.ru/20240917/armiya-851619424.html

Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии

Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии - 17.09.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил необходимость увеличить численность российской армии

Увеличение численности российской армии связано с ростом угроз на границах страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T12:40+0300

2024-09-17T12:40+0300

2024-09-17T12:40+0300

политика

россия

дмитрий песков

армия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599446_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_8aa845341947b9950b7bf0ee50af752c.jpg

МОСКВА,17 сен - ПРАЙМ. Увеличение численности российской армии связано с ростом угроз на границах страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что такого рода решение обусловлено враждебной обстановкой на западных границах России.Накануне президент Владимир Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военнослужащих.

https://1prime.ru/20240905/putin-851355433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, армия