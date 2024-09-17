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ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году - 17.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году
ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году - 17.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году
Банк России вновь повысил ожидания по чистой прибыли банковского сектора по итогам текущего года - до 3,3-3,8 триллиона с 3,1-3,6 триллиона рублей, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:49+0300
2024-09-17T10:59+0300
банк россии
банки
прибыль
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России вновь повысил ожидания по чистой прибыли банковского сектора по итогам текущего года - до 3,3-3,8 триллиона с 3,1-3,6 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора."С учетом данных за июль прогноз по прибыли на 2024 год повышен до 3,3-3,8 триллиона рублей: стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков", - сообщил регулятор.ЦБ уже несколько раз повышал прогноз по финансовому результату банковского сектора на этот год - если еще год назад его ожидания были на уровне 1,8-2,3 триллиона рублей, то по итогам первого квартала они были на уровне 3,1-3,6 триллиона.Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации РФ получили в 2021 году - на уровне 2,363 триллиона рублей.
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банки, прибыль
Банк России, Банки, прибыль
10:49 17.09.2024 (обновлено: 10:59 17.09.2024)
 
ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году

ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году до 3,3-3,8 трлн рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России вновь повысил ожидания по чистой прибыли банковского сектора по итогам текущего года - до 3,3-3,8 триллиона с 3,1-3,6 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора.
"С учетом данных за июль прогноз по прибыли на 2024 год повышен до 3,3-3,8 триллиона рублей: стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков", - сообщил регулятор.
ЦБ уже несколько раз повышал прогноз по финансовому результату банковского сектора на этот год - если еще год назад его ожидания были на уровне 1,8-2,3 триллиона рублей, то по итогам первого квартала они были на уровне 3,1-3,6 триллиона.
Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации РФ получили в 2021 году - на уровне 2,363 триллиона рублей.
 
Банк РоссииБанкиприбыль
 
 
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