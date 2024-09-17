Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240917/briks-851611720.html
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС - 17.09.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС
Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:36+0300
2024-09-17T05:39+0300
брикс
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/39/841563955_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_9ba19a46061f340d394a3d2e671edd1e.jpg
ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова. "Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20240917/sanktsii-851611064.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84156/39/841563955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_95571411ad3c73a6fb3d1b240ca871cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, вто
БРИКС, ВТО
05:36 17.09.2024 (обновлено: 05:39 17.09.2024)
 
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС

МЭР РФ: унификация позиций стран БРИКС по торговой повестке будет проходить постепенно

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.
"Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ
05:09
 
БРИКСВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала