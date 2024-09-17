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В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС - 17.09.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС
Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:36+0300
2024-09-17T05:36+0300
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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова. "Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.
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В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС
МЭР РФ: унификация позиций стран БРИКС по торговой повестке будет проходить постепенно
ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.
"Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ