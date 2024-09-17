https://1prime.ru/20240917/briks-851611720.html

В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС

В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС - 17.09.2024, ПРАЙМ

В МЭР рассказали о перспективах унификации правил торговли стран БРИКС

Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T05:36+0300

2024-09-17T05:36+0300

2024-09-17T05:39+0300

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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Унификация правил торговли стран БРИКС будет происходить поэтапно, лучше начинать с более простых в реализации проектов, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова. "Это сфера, которую невозможно изменить очень быстро, потому что все наши страны очень разные, системы регулирования разные и стандарты во многом различаются. Возможно, не стоит ставить эту цель. Нужно начинать с маленьких шагов и с того, что можно осуществить. Если мы сразу начнем выполнять глобальную задачу, которую невозможно реализовать в разумное время, энтузиазм пропадёт", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20240917/sanktsii-851611064.html

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