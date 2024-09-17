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Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России

Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России - 17.09.2024, ПРАЙМ

Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России

Социальная поддержка россиян и, в особенности, жителей новых регионов, укрепление обороноспособности, а также технологическое развитие должны оставаться... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:47+0300

2024-09-17T13:47+0300

2024-09-17T14:02+0300

владимир путин

бюджет

государственный бюджет

национальные цели

экономика

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Социальная поддержка россиян и, в особенности, жителей новых регионов, укрепление обороноспособности, а также технологическое развитие должны оставаться главными направлениями российского бюджета, подчеркнул президент России Владимир Путин. "Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - рассказал российский президент, подчеркнув, что для реализации всех поставленных задач необходимо заложить финансовые ресурсы в соответствующем объеме.Глава Кремля добавил, что чрезвычайно важно сохранить сбалансированную бюджетную политику, чтобы достичь поставленных целей национального развития, а также гарантировать устойчивость системы государственных финансов.

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владимир путин, бюджет, государственный бюджет, национальные цели