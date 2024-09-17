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Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России
Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России - 17.09.2024, ПРАЙМ
Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России
Социальная поддержка россиян и, в особенности, жителей новых регионов, укрепление обороноспособности, а также технологическое развитие должны оставаться... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:47+0300
2024-09-17T14:02+0300
владимир путин
бюджет
государственный бюджет
национальные цели
экономика
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Социальная поддержка россиян и, в особенности, жителей новых регионов, укрепление обороноспособности, а также технологическое развитие должны оставаться главными направлениями российского бюджета, подчеркнул президент России Владимир Путин. "Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - рассказал российский президент, подчеркнув, что для реализации всех поставленных задач необходимо заложить финансовые ресурсы в соответствующем объеме.Глава Кремля добавил, что чрезвычайно важно сохранить сбалансированную бюджетную политику, чтобы достичь поставленных целей национального развития, а также гарантировать устойчивость системы государственных финансов.
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владимир путин, бюджет, государственный бюджет, национальные цели
Владимир Путин, бюджет, государственный бюджет, Национальные цели, Экономика
13:47 17.09.2024 (обновлено: 14:02 17.09.2024)
 
Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России

Путин: соцподдержка граждан и укрепление обороноспособности - приоритеты бюджета РФ

© РИА Новости/Аврора . POOL | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости/Аврора . POOL
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Социальная поддержка россиян и, в особенности, жителей новых регионов, укрепление обороноспособности, а также технологическое развитие должны оставаться главными направлениями российского бюджета, подчеркнул президент России Владимир Путин.
"Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - рассказал российский президент, подчеркнув, что для реализации всех поставленных задач необходимо заложить финансовые ресурсы в соответствующем объеме.
Глава Кремля добавил, что чрезвычайно важно сохранить сбалансированную бюджетную политику, чтобы достичь поставленных целей национального развития, а также гарантировать устойчивость системы государственных финансов.
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ЭкономикаВладимир Путинбюджетгосударственный бюджетНациональные цели
 
 
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