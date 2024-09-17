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Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику - 17.09.2024, ПРАЙМ
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:02+0300
2024-09-17T14:02+0300
2024-09-17T14:02+0300
экономика
владимир путин
бюджет
финансы
национальные цели
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причём как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу", - заключил глава государства, отметив, что только так можно обеспечить последовательное достижение национальных целей развития.
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владимир путин, бюджет, финансы, национальные цели
Экономика, Владимир Путин, бюджет, Финансы, Национальные цели
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Путин: важно сохранить ответственную бюджетную политику и устойчивость госфинансов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причём как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу", - заключил глава государства, отметив, что только так можно обеспечить последовательное достижение национальных целей развития.
Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России