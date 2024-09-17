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Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику

Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику - 17.09.2024, ПРАЙМ

Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику

Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:02+0300

2024-09-17T14:02+0300

2024-09-17T14:02+0300

экономика

владимир путин

бюджет

финансы

национальные цели

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причём как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу", - заключил глава государства, отметив, что только так можно обеспечить последовательное достижение национальных целей развития.

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владимир путин, бюджет, финансы, национальные цели