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Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику - 17.09.2024, ПРАЙМ
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику
Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:02+0300
2024-09-17T14:02+0300
экономика
владимир путин
бюджет
финансы
национальные цели
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам."Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причём как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу", - заключил глава государства, отметив, что только так можно обеспечить последовательное достижение национальных целей развития.
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владимир путин, бюджет, финансы, национальные цели
Экономика, Владимир Путин, бюджет, Финансы, Национальные цели
14:02 17.09.2024
 
Путин призвал сохранить ответственную бюджетную политику

Путин: важно сохранить ответственную бюджетную политику и устойчивость госфинансов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Необходимо сделать акцент на сохранении ответственной бюджетной политики, а также обеспечить устойчивость финансов государства, подчеркнул российский президент Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причём как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу", - заключил глава государства, отметив, что только так можно обеспечить последовательное достижение национальных целей развития.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России
13:47
 
ЭкономикаВладимир ПутинбюджетФинансыНациональные цели
 
 
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