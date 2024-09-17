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Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии
Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии - 17.09.2024, ПРАЙМ
Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии
Итальянская фингвардия арестовала средства на 23 миллиона евро у трех частных лиц и двух компаний по результатам расследования поставки контрабандных часов... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:54+0300
2024-09-17T14:54+0300
2024-09-17T14:54+0300
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РИМ, 17 сен – ПРАЙМ. Итальянская фингвардия арестовала средства на 23 миллиона евро у трех частных лиц и двух компаний по результатам расследования поставки контрабандных часов люксовых марок в Италию в 2020-22 годах, сообщило силовое ведомство. Организаторы схемы ввозили часы из Гонконга через миланский аэропорт "Мальпенса" в обход таможенных платежей и уплаты налогов. Для этого в документах в качестве получателя указывалась американская военная база в Италии, которая, пользуясь статусом экстерриториальности, не подпадала под импортные пошлины. Товары при этом на территорию базы не поступали и о заказах часов марок Rolex, Bulgari, Chopard, Cartier, IWC и Panerai там ничего не знали. "Расследование привело к выявлению сложной системы контрабанды, внедренной вероломными сотрудниками двух компаний-экспедиторов, работающих в аэропорту "Милан-Мальпенса", которая позволила осуществить незаконный ввоз в 80 подтвержденных случаях 64 тысяч престижных часов на общую стоимость 103 миллиона евро", - говорится в сообщении Фингвардии. Фактически часы незаконно ввозились на территорию Италию и затем продавались на рынке подобных изделий, в том числе в торговых точках. Подозреваемым в контрабанде с отягчающими обстоятельствами грозит штраф, от двух до десяти раз превышающий объем не выплаченных в казну платежей, и тюремный срок от 3 до 5 лет. В ноябре прошлого года начальная фаза расследования привела к аресту имущества (часов, наличных и драгоценностей) на 1 миллион евро. Нынешний арест коснулся банковских счетов подозреваемых, включая на этот раз средства двух вовлеченных компаний.
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италия, часы
Мошенничество, ИТАЛИЯ, часы
Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии
Фингвардия Италии раскрыла многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов
РИМ, 17 сен – ПРАЙМ. Итальянская фингвардия арестовала средства на 23 миллиона евро у трех частных лиц и двух компаний по результатам расследования поставки контрабандных часов люксовых марок в Италию в 2020-22 годах, сообщило силовое ведомство.
Организаторы схемы ввозили часы из Гонконга через миланский аэропорт "Мальпенса" в обход таможенных платежей и уплаты налогов. Для этого в документах в качестве получателя указывалась американская военная база в Италии, которая, пользуясь статусом экстерриториальности, не подпадала под импортные пошлины. Товары при этом на территорию базы не поступали и о заказах часов марок Rolex, Bulgari, Chopard, Cartier, IWC и Panerai там ничего не знали.
"Расследование привело к выявлению сложной системы контрабанды, внедренной вероломными сотрудниками двух компаний-экспедиторов, работающих в аэропорту "Милан-Мальпенса", которая позволила осуществить незаконный ввоз в 80 подтвержденных случаях 64 тысяч престижных часов на общую стоимость 103 миллиона евро", - говорится в сообщении Фингвардии.
Фактически часы незаконно ввозились на территорию Италию и затем продавались на рынке подобных изделий, в том числе в торговых точках. Подозреваемым в контрабанде с отягчающими обстоятельствами грозит штраф, от двух до десяти раз превышающий объем не выплаченных в казну платежей, и тюремный срок от 3 до 5 лет. В ноябре прошлого года начальная фаза расследования привела к аресту имущества (часов, наличных и драгоценностей) на 1 миллион евро. Нынешний арест коснулся банковских счетов подозреваемых, включая на этот раз средства двух вовлеченных компаний.