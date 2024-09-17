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Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии

Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии - 17.09.2024, ПРАЙМ

Многомиллионную аферу с контрабандой люксовых часов раскрыли в Италии

Итальянская фингвардия арестовала средства на 23 миллиона евро у трех частных лиц и двух компаний по результатам расследования поставки контрабандных часов... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:54+0300

2024-09-17T14:54+0300

2024-09-17T14:54+0300

мошенничество

италия

часы

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РИМ, 17 сен – ПРАЙМ. Итальянская фингвардия арестовала средства на 23 миллиона евро у трех частных лиц и двух компаний по результатам расследования поставки контрабандных часов люксовых марок в Италию в 2020-22 годах, сообщило силовое ведомство. Организаторы схемы ввозили часы из Гонконга через миланский аэропорт "Мальпенса" в обход таможенных платежей и уплаты налогов. Для этого в документах в качестве получателя указывалась американская военная база в Италии, которая, пользуясь статусом экстерриториальности, не подпадала под импортные пошлины. Товары при этом на территорию базы не поступали и о заказах часов марок Rolex, Bulgari, Chopard, Cartier, IWC и Panerai там ничего не знали. "Расследование привело к выявлению сложной системы контрабанды, внедренной вероломными сотрудниками двух компаний-экспедиторов, работающих в аэропорту "Милан-Мальпенса", которая позволила осуществить незаконный ввоз в 80 подтвержденных случаях 64 тысяч престижных часов на общую стоимость 103 миллиона евро", - говорится в сообщении Фингвардии. Фактически часы незаконно ввозились на территорию Италию и затем продавались на рынке подобных изделий, в том числе в торговых точках. Подозреваемым в контрабанде с отягчающими обстоятельствами грозит штраф, от двух до десяти раз превышающий объем не выплаченных в казну платежей, и тюремный срок от 3 до 5 лет. В ноябре прошлого года начальная фаза расследования привела к аресту имущества (часов, наличных и драгоценностей) на 1 миллион евро. Нынешний арест коснулся банковских счетов подозреваемых, включая на этот раз средства двух вовлеченных компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, часы