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Суд отложил иски к бывшему Danone об изъятии бомбоубежищ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Суд отложил иски к бывшему Danone об изъятии бомбоубежищ
Суд отложил иски к бывшему Danone об изъятии бомбоубежищ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Суд отложил иски к бывшему Danone об изъятии бомбоубежищ
Арбитражный суд Самарской области во вторник отложил до 14 ноября рассмотрение исков к "Эйч энд Эн" (ранее - АО "Данон Россия"), бывшего российского... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:40+0300
2024-09-17T17:41+0300
россия
суд
бомбоубежище
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САРАТОВ, 17 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Самарской области во вторник отложил до 14 ноября рассмотрение исков к "Эйч энд Эн" (ранее - АО "Данон Россия"), бывшего российского подразделения крупного французского производителя молочной продукции Danone, об изъятии двух защитных сооружений гражданской обороны в Самаре, следует из данных картотеки арбитражных дел. Оба иска первого заместителя прокурора Самарской области к филиалу компании - молочному комбинату "Самаралакто" - приняты к производству 16 июля. В качестве третьих лиц привлекаются главк МЧС России по Самарской области, территориальное управление Росимущества, а также областное управление Росреестра. В заявлениях истец просит истребовать из чужого незаконного владения АО "Эйч энд Эн" два защитных сооружения гражданской обороны в Советском районе Самары по адресу: Заводское шоссе, дом 99. Также прокурор требует указать, что решения суда по данным делам будут основанием для аннулирования права собственности на указанные здания. "Судебное заседание отложено до... 14 ноября 2024 года", - говорится в сообщениях к делам по обоим искам. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth &amp; Nutrition (H&amp;N). В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
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россия, суд, бомбоубежище
РОССИЯ, суд, бомбоубежище
17:40 17.09.2024 (обновлено: 17:41 17.09.2024)
 
Суд отложил иски к бывшему Danone об изъятии бомбоубежищ

Суд отложил до ноября иски к бывшему Danone об изъятии бомбоубежищ

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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САРАТОВ, 17 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Самарской области во вторник отложил до 14 ноября рассмотрение исков к "Эйч энд Эн" (ранее - АО "Данон Россия"), бывшего российского подразделения крупного французского производителя молочной продукции Danone, об изъятии двух защитных сооружений гражданской обороны в Самаре, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Оба иска первого заместителя прокурора Самарской области к филиалу компании - молочному комбинату "Самаралакто" - приняты к производству 16 июля. В качестве третьих лиц привлекаются главк МЧС России по Самарской области, территориальное управление Росимущества, а также областное управление Росреестра. В заявлениях истец просит истребовать из чужого незаконного владения АО "Эйч энд Эн" два защитных сооружения гражданской обороны в Советском районе Самары по адресу: Заводское шоссе, дом 99. Также прокурор требует указать, что решения суда по данным делам будут основанием для аннулирования права собственности на указанные здания.
"Судебное заседание отложено до... 14 ноября 2024 года", - говорится в сообщениях к делам по обоим искам.
Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth & Nutrition (H&N).
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
Мужчина у отделения банка Открытие - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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13:27
 
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