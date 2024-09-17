https://1prime.ru/20240917/dipfeyki-851619670.html

Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки"

Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки" - 17.09.2024, ПРАЙМ

Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки"

Введение ответственности за телефонные "дипфейки" - необходимый и логичный шаг, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T12:51+0300

2024-09-17T12:51+0300

2024-09-17T12:59+0300

мошенничество

россия

мошенники

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Введение ответственности за телефонные "дипфейки" - необходимый и логичный шаг, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря российского президента, мошенники используют данную схему для осуществления преступных операций, которые необходимо оперативно пресекать. Кроме того, он сам уже сталкивался с мошенниками."Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - отметил он.

https://1prime.ru/20240911/moshenniki-851500802.html

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россия, мошенники, дмитрий песков