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Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки"
Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки" - 17.09.2024, ПРАЙМ
Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки"
Введение ответственности за телефонные "дипфейки" - необходимый и логичный шаг, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T12:51+0300
2024-09-17T12:51+0300
2024-09-17T12:59+0300
мошенничество
россия
мошенники
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Введение ответственности за телефонные "дипфейки" - необходимый и логичный шаг, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря российского президента, мошенники используют данную схему для осуществления преступных операций, которые необходимо оперативно пресекать. Кроме того, он сам уже сталкивался с мошенниками."Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - отметил он.
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россия, мошенники, дмитрий песков
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, Дмитрий Песков
Песков призвал ускорить введение ответственности за телефонные "дипфейки"
Песков: введение ответственности за телефонные дипфейки - абсолютно логичный шаг
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Введение ответственности за телефонные "дипфейки" - необходимый и логичный шаг, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, мошенники используют данную схему для осуществления преступных операций, которые необходимо оперативно пресекать. Кроме того, он сам уже сталкивался с мошенниками.
"Введение ответственности – это логичный шаг, который нужно принять как можно быстрее", - отметил он.
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