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В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов - 17.09.2024, ПРАЙМ
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В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов - 17.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
Первый транш доходов от замороженных российских активов в ЕС, в размере 1,4 миллиарда евро, был направлен на оплату поставок Киеву ПВО. Об этом сообщил... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T11:25+0300
2024-09-17T11:25+0300
экономика
замороженные российские активы
ек
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первый транш доходов от замороженных российских активов в ЕС, в размере 1,4 миллиарда евро, был направлен на оплату поставок Киеву ПВО. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда уже было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", - заявил он.По его словам, транш был выделен оперативно и контракты с государствами-членами ЕС уже подписаны. Он отметил, что основные поставки, как ожидается, будут осуществлены до конца года.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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замороженные российские активы, ек
Экономика, замороженные российские активы, ЕК
11:25 17.09.2024
 
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов

ЕК: 1,4 миллиарда евро доходов от активов России пошли на ПВО и снаряды Киеву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первый транш доходов от замороженных российских активов в ЕС, в размере 1,4 миллиарда евро, был направлен на оплату поставок Киеву ПВО. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда уже было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", - заявил он.
По его словам, транш был выделен оперативно и контракты с государствами-членами ЕС уже подписаны. Он отметил, что основные поставки, как ожидается, будут осуществлены до конца года.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Минфин подвел итоги первого этапа обмена замороженными активами
5 сентября, 14:30
 
Экономиказамороженные российские активыЕК
 
 
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