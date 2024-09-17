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В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов

В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов - 17.09.2024, ПРАЙМ

В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов

Первый транш доходов от замороженных российских активов в ЕС, в размере 1,4 миллиарда евро, был направлен на оплату поставок Киеву ПВО. Об этом сообщил... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T11:25+0300

2024-09-17T11:25+0300

2024-09-17T11:25+0300

экономика

замороженные российские активы

ек

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первый транш доходов от замороженных российских активов в ЕС, в размере 1,4 миллиарда евро, был направлен на оплату поставок Киеву ПВО. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис."Первый транш, касающийся экстраординарных доходов иммобилизованных российских активов, уже был выделен, 1,4 миллиарда уже было направлено через Европейский фонд мира на оплату самых необходимых поставок, прежде всего артиллерийских снарядов и систем ПВО", - заявил он.По его словам, транш был выделен оперативно и контракты с государствами-членами ЕС уже подписаны. Он отметил, что основные поставки, как ожидается, будут осуществлены до конца года.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

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замороженные российские активы, ек