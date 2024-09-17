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Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России
Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России - 17.09.2024, ПРАЙМ
Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России
ЕС должен рассмотреть возможность выпуска совместных долговых обязательств для финансирования значительных инвестиций в ПВО, чтобы защитить свое воздушное... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:23+0300
2024-09-17T10:23+0300
2024-09-17T10:23+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЕС должен рассмотреть возможность выпуска совместных долговых обязательств для финансирования значительных инвестиций в ПВО, чтобы защитить свое воздушное пространство от "возможных российских ударов", передает Bloomberg со ссылкой на доклад Bruegel."Эта тема является приоритетной для Германии. Она хочет, чтобы ее подхватили", - заявил Гунтрам Вольфф, старший научный сотрудник Bruegel и автор доклада.Почти 21 страна, включая Великобританию и Турцию, подписала инициативу, но "теперь самое сложное - заставить их потратить деньги", добавил Вольфф. Сосредоточение внимания на конкретном вопросе, таком как противовоздушная оборона, может помочь сдвинуть с мертвой точки убеждение неохотно соглашающихся стран-членов принять идею совместного долга ЕС, добавил он.Проекты ПВО требуют капиталоемких первоначальных инвестиций. Одна батарея ракет Patriot стоит около одного миллиарда долларов, а по оценкам отчета Bruegel, общие инвестиции блока должны составить "сотни миллиардов", заключили в издании.
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россия, ес
Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России
Bloomberg: ЕС изучит совместные долговые обязательства для финансирпования ПВО
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
ЕС должен рассмотреть возможность выпуска совместных долговых обязательств для финансирования значительных инвестиций в ПВО, чтобы защитить свое воздушное пространство от "возможных российских ударов", передает
Bloomberg со ссылкой на доклад Bruegel.
"Эта тема является приоритетной для Германии. Она хочет, чтобы ее подхватили", - заявил Гунтрам Вольфф, старший научный сотрудник Bruegel и автор доклада.
Почти 21 страна, включая Великобританию и Турцию, подписала инициативу, но "теперь самое сложное - заставить их потратить деньги", добавил Вольфф. Сосредоточение внимания на конкретном вопросе, таком как противовоздушная оборона, может помочь сдвинуть с мертвой точки убеждение неохотно соглашающихся стран-членов принять идею совместного долга ЕС, добавил он.
Проекты ПВО требуют капиталоемких первоначальных инвестиций. Одна батарея ракет Patriot стоит около одного миллиарда долларов, а по оценкам отчета Bruegel, общие инвестиции блока должны составить "сотни миллиардов", заключили в издании.
Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие