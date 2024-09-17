https://1prime.ru/20240917/dolg-851616068.html

Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России

Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России - 17.09.2024, ПРАЙМ

Почувствовали уязвимость: ЕС придется влезть в долги из-за России

ЕС должен рассмотреть возможность выпуска совместных долговых обязательств для финансирования значительных инвестиций в ПВО, чтобы защитить свое воздушное... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T10:23+0300

2024-09-17T10:23+0300

2024-09-17T10:23+0300

политика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЕС должен рассмотреть возможность выпуска совместных долговых обязательств для финансирования значительных инвестиций в ПВО, чтобы защитить свое воздушное пространство от "возможных российских ударов", передает Bloomberg со ссылкой на доклад Bruegel."Эта тема является приоритетной для Германии. Она хочет, чтобы ее подхватили", - заявил Гунтрам Вольфф, старший научный сотрудник Bruegel и автор доклада.Почти 21 страна, включая Великобританию и Турцию, подписала инициативу, но "теперь самое сложное - заставить их потратить деньги", добавил Вольфф. Сосредоточение внимания на конкретном вопросе, таком как противовоздушная оборона, может помочь сдвинуть с мертвой точки убеждение неохотно соглашающихся стран-членов принять идею совместного долга ЕС, добавил он.Проекты ПВО требуют капиталоемких первоначальных инвестиций. Одна батарея ракет Patriot стоит около одного миллиарда долларов, а по оценкам отчета Bruegel, общие инвестиции блока должны составить "сотни миллиардов", заключили в издании.

https://1prime.ru/20240917/udary-851615044.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес