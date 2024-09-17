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Он смоет США: чем опасен новый “подпольный доллар” - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Он смоет США: чем опасен новый “подпольный доллар”
Он смоет США: чем опасен новый “подпольный доллар” - 17.09.2024, ПРАЙМ
Он смоет США: чем опасен новый “подпольный доллар”
Как пишет The Wall Street Journal, привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT фактически сформировал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США. Об... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T02:02+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Как пишет The Wall Street Journal, привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT фактически сформировал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США. Об относительно новом “подпольном долларе” рассказала руководитель программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН Софья Главина.USDT управляется компанией Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Однако структура владения Tether остается в значительной степени тайной. Компанией руководит бывший пластический хирург Джанкарло Девасини, а генеральным директором и публичным лицом является Паоло Ардоино.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным газеты, в 2023 году с USDT было совершено больше транзакций, чем с картами Visa. При этом в Иране и Венесуэле он используется для трансграничных операций с целью обхода санкций. Кроме того, USDT обеспечивает анонимность и безопасность транзакций, что привлекает тех, кто хочет сохранить конфиденциальность своих операций, отмечает Главина. “Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны”, - добавляет эксперт.При этом есть и риски - по сути USDT является альтернативной децентрализованной системой, которая не подлежит контролю со стороны американской финансовой инфраструктуры, в общем, как и любой другой. Есть и еще один нюанс - Tether проверяет личность своих прямых клиентов, но USDT на вторичном рынке остается практически без контроля.В том числе поэтому стейблкойн USDT получил широкое распространение в финансовом преступном мире, и ООН даже считает его "предпочтительным выбором" для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.
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сша, стейблкоин, доллар сша, эксклюзив
США, стейблкоин, Доллар США, Эксклюзив
02:02 17.09.2024
 
Он смоет США: чем опасен новый “подпольный доллар”

Главина: привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT неподконтролен США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Как пишет The Wall Street Journal, привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT фактически сформировал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США. Об относительно новом “подпольном долларе” рассказала руководитель программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН Софья Главина.
USDT управляется компанией Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Однако структура владения Tether остается в значительной степени тайной. Компанией руководит бывший пластический хирург Джанкарло Девасини, а генеральным директором и публичным лицом является Паоло Ардоино.
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По данным газеты, в 2023 году с USDT было совершено больше транзакций, чем с картами Visa. При этом в Иране и Венесуэле он используется для трансграничных операций с целью обхода санкций. Кроме того, USDT обеспечивает анонимность и безопасность транзакций, что привлекает тех, кто хочет сохранить конфиденциальность своих операций, отмечает Главина.
“Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны”, - добавляет эксперт.
При этом есть и риски - по сути USDT является альтернативной децентрализованной системой, которая не подлежит контролю со стороны американской финансовой инфраструктуры, в общем, как и любой другой. Есть и еще один нюанс - Tether проверяет личность своих прямых клиентов, но USDT на вторичном рынке остается практически без контроля.
В том числе поэтому стейблкойн USDT получил широкое распространение в финансовом преступном мире, и ООН даже считает его "предпочтительным выбором" для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.
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