Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240917/drevesina-851623313.html
Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины
Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины - 17.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины
Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:15+0300
2024-09-17T15:15+0300
экономика
древесина
экология
лесная промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/68/840636816_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_e7fe45151e4c401c31aec700cc7d80af.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или газ, заявил руководитель лесной программы ассоциации "Охрана природы" Алексей Ярошенко на форуме Ecumene. "Глобальное потребление древесины растет примерно на 1 процент в год... Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия это потребление будет расти, вырастет глобально с нынешних 4 миллиардов кубометров до 6 миллиардов к концу века, и если останется та же модель использования лесов, которая преобладает сейчас и в России, и глобально, когда лес используется как природное месторождение бревен, не выращивается специально, а добывается по аналогии с нефтью, газом и так далее, то мы точно потеряем большую часть наших лесов, по крайне мере, почти все продуктивные леса", - сказал Ярошенко. Он заявил, что человечеству необходимо в ближайшее время поменять модель обращения с лесами так, чтобы древесина для нужд человечества выращивалась специально. Форум Ecumene — площадка для обсуждения ключевых проблем долгосрочного устойчивого развития мировой экономики, выработки новых подходов к реализации основных задач Парижского соглашения по климату. Результаты работы форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году она пройдет в Баку в ноябре.
https://1prime.ru/20240808/ekologiya-850751131.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/68/840636816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6854a8224ad3137d85d327eb82d2fa26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
древесина, экология, лесная промышленность
Экономика, древесина, экология, лесная промышленность
15:15 17.09.2024
 
Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины

Ярошенко: при добыче древесины как нефти большинство лесов в мире исчезнет

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкпиломатериалы
пиломатериалы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или газ, заявил руководитель лесной программы ассоциации "Охрана природы" Алексей Ярошенко на форуме Ecumene.
"Глобальное потребление древесины растет примерно на 1 процент в год... Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия это потребление будет расти, вырастет глобально с нынешних 4 миллиардов кубометров до 6 миллиардов к концу века, и если останется та же модель использования лесов, которая преобладает сейчас и в России, и глобально, когда лес используется как природное месторождение бревен, не выращивается специально, а добывается по аналогии с нефтью, газом и так далее, то мы точно потеряем большую часть наших лесов, по крайне мере, почти все продуктивные леса", - сказал Ярошенко.
Он заявил, что человечеству необходимо в ближайшее время поменять модель обращения с лесами так, чтобы древесина для нужд человечества выращивалась специально.
Форум Ecumene — площадка для обсуждения ключевых проблем долгосрочного устойчивого развития мировой экономики, выработки новых подходов к реализации основных задач Парижского соглашения по климату. Результаты работы форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году она пройдет в Баку в ноябре.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
В России ужесточили ответственность за сокрытие данных о вреде экологии
8 августа, 18:06
 
Экономикадревесинаэкологиялесная промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала