https://1prime.ru/20240917/drevesina-851623313.html

Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины

Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины - 17.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о риске исчезновения лесов из-за добычи древесины

Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T15:15+0300

2024-09-17T15:15+0300

2024-09-17T15:15+0300

экономика

древесина

экология

лесная промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/68/840636816_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_e7fe45151e4c401c31aec700cc7d80af.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Человечеству необходимо поменять модель обращения с лесами, чтобы не потерять большую часть из них, древесина должна выращиваться, а не добываться как нефть или газ, заявил руководитель лесной программы ассоциации "Охрана природы" Алексей Ярошенко на форуме Ecumene. "Глобальное потребление древесины растет примерно на 1 процент в год... Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия это потребление будет расти, вырастет глобально с нынешних 4 миллиардов кубометров до 6 миллиардов к концу века, и если останется та же модель использования лесов, которая преобладает сейчас и в России, и глобально, когда лес используется как природное месторождение бревен, не выращивается специально, а добывается по аналогии с нефтью, газом и так далее, то мы точно потеряем большую часть наших лесов, по крайне мере, почти все продуктивные леса", - сказал Ярошенко. Он заявил, что человечеству необходимо в ближайшее время поменять модель обращения с лесами так, чтобы древесина для нужд человечества выращивалась специально. Форум Ecumene — площадка для обсуждения ключевых проблем долгосрочного устойчивого развития мировой экономики, выработки новых подходов к реализации основных задач Парижского соглашения по климату. Результаты работы форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году она пройдет в Баку в ноябре.

https://1prime.ru/20240808/ekologiya-850751131.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

древесина, экология, лесная промышленность