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В Росрыболовстве назвали уровень стоимости экспорта к 2030 году
В Росрыболовстве назвали уровень стоимости экспорта к 2030 году - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Росрыболовстве назвали уровень стоимости экспорта к 2030 году
Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь 7-8 миллиардов долларов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на слова заместителя руководителя... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:07+0300
2024-09-17T15:07+0300
2024-09-17T15:07+0300
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экспорт рыбы
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь 7-8 миллиардов долларов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Александра Яковлева. "К 2030 году мы должны увеличить стоимость экспорта до 7-8 миллиардов долларов, и это можно сделать, увеличив на 10% вывоз переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пусть даже при этом снизится экспорт сырой рыбы, но добавленную стоимость мы должны оставлять в нашей стране", - приводятся в сообщении слова Яковлева в рамках круглого стола "Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции". В ведомстве отмечают, что в этом году впервые за последние время появилась реальная перспектива снижения как объемов, так и доходов от экспорта. Так, за первое полугодие 2024 года экспорт упал на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а финансовые показатели снизились на 13%. Главной причиной такого снижения участники круглого стола назвали санкционное давление западных стран, которое серьезно ограничивает продажи. Отмечается, что на этом фоне очень важна помощь государства, поскольку экспорт рыбопродукции является одной из важнейших составляющих в правительственном проекте "Экспорт АПК". Одним из основных вариантов бизнес считает отмену экспортной пошлины, которая в зависимости от стоимости продукции составляет от 4 до 7%, говорится в сообщении. В ведомстве напоминают, что для балансировки ситуации на внешних рынках и объема вылова регулятором внесены изменения в отраслевой закон, который позволяет компаниям самим определять общедопустимый улов (ОДУ) в тех зонах рыболовства, где Россия сама может определять ОДУ для своих рыбаков. Также важным вопросом является сокращения времени и трудоемкости при получении необходимых документов для экспорта, подчеркнул Яковлев. Сегодня их необходимо получить от 15 до 25.
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россия, росрыболовство, экспорт рыбы
Экономика, РОССИЯ, Росрыболовство, экспорт рыбы
В Росрыболовстве назвали уровень стоимости экспорта к 2030 году
Росрыболовство: экспорт рыбной продукции к 2030 году должен достичь $7-8 млрд
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь 7-8 миллиардов долларов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Александра Яковлева.
"К 2030 году мы должны увеличить стоимость экспорта до 7-8 миллиардов долларов, и это можно сделать, увеличив на 10% вывоз переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пусть даже при этом снизится экспорт сырой рыбы, но добавленную стоимость мы должны оставлять в нашей стране", - приводятся в сообщении слова Яковлева в рамках круглого стола "Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции".
В ведомстве отмечают, что в этом году впервые за последние время появилась реальная перспектива снижения как объемов, так и доходов от экспорта. Так, за первое полугодие 2024 года экспорт упал на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а финансовые показатели снизились на 13%. Главной причиной такого снижения участники круглого стола назвали санкционное давление западных стран, которое серьезно ограничивает продажи.
Отмечается, что на этом фоне очень важна помощь государства, поскольку экспорт рыбопродукции является одной из важнейших составляющих в правительственном проекте "Экспорт АПК".
Одним из основных вариантов бизнес считает отмену экспортной пошлины, которая в зависимости от стоимости продукции составляет от 4 до 7%, говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что для балансировки ситуации на внешних рынках и объема вылова регулятором внесены изменения в отраслевой закон, который позволяет компаниям самим определять общедопустимый улов (ОДУ) в тех зонах рыболовства, где Россия сама может определять ОДУ для своих рыбаков.
Также важным вопросом является сокращения времени и трудоемкости при получении необходимых документов для экспорта, подчеркнул Яковлев. Сегодня их необходимо получить от 15 до 25.
В Росрыболовстве рассказали о переводе расчетов за экспорт рыбы в рубли