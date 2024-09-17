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Президент Эстонии признал усталость Запада от поддержки Киева - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Президент Эстонии признал усталость Запада от поддержки Киева
Президент Эстонии признал усталость Запада от поддержки Киева - 17.09.2024, ПРАЙМ
Президент Эстонии признал усталость Запада от поддержки Киева
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что западные страны уже устали от поддержки Украины в конфликте с Россией. Его цитирует издание ERR. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T16:31+0300
2024-09-17T16:31+0300
политика
эстония
запад
украина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что западные страны уже устали от поддержки Украины в конфликте с Россией. Его цитирует издание ERR."Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно, как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине - ред.) далеко", - цитирует ERR эстонского президента.Однако Карис заметил, что в настоящее время он не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой, так как не считает, что западные страны достаточно поддерживают Киев, чтобы обсуждать условия прекращения огня.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно аредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
https://1prime.ru/20240916/estoniya-851607117.html
эстония
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эстония, запад, украина
Политика, ЭСТОНИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
16:31 17.09.2024
 
Президент Эстонии признал усталость Запада от поддержки Киева

ERR: президент Эстонии Карис признал усталость Запада от поддержки Киева

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что западные страны уже устали от поддержки Украины в конфликте с Россией. Его цитирует издание ERR.
"Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно, как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине - ред.) далеко", - цитирует ERR эстонского президента.
Однако Карис заметил, что в настоящее время он не видит смысла в мирных переговорах между Киевом и Москвой, так как не считает, что западные страны достаточно поддерживают Киев, чтобы обсуждать условия прекращения огня.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно аредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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