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ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" - 17.09.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"
ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" - 17.09.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:05+0300
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фас рф
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные штрафы, сообщила служба."ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" … В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы", - говорится в сообщении.Сговор был выявлен при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были замечены у ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс".Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71,8 миллиона рублей.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
10:05 17.09.2024 (обновлено: 10:33 17.09.2024)
 
ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"

ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные штрафы, сообщила служба.
"ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" … В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы", - говорится в сообщении.
Сговор был выявлен при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были замечены у ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс".
Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71,8 миллиона рублей.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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