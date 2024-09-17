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ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"

ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" - 17.09.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта "Цифровая экономика"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T10:05+0300

2024-09-17T10:05+0300

2024-09-17T10:33+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", виновным организациям грозят оборотные штрафы, сообщила служба."ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" … В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы", - говорится в сообщении.Сговор был выявлен при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были замечены у ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс".Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71,8 миллиона рублей.

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