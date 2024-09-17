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В ФНС опровергли данные о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика - 17.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240917/fns-851630400.html
В ФНС опровергли данные о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика
В ФНС опровергли данные о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика - 17.09.2024, ПРАЙМ
В ФНС опровергли данные о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:48+0300
2024-09-17T18:48+0300
экономика
фнс россии
налог
личный кабинет
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность пользователей в связи с получением сводных налоговых уведомлений, сервис работает штатно, сейчас там авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту. Ранее во вторник пользователи стали сообщать о том, что личный кабинет налогоплательщика недоступен. "Личный кабинет физического лица работает штатно. Несмотря на высокую активность пользователей сервиса в связи с рассылкой сводных налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками, личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой", - сообщили в ведомстве. "Временно у некоторых пользователей вход в сервис мог проходить медленнее обычного, а часть пользователей видела сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. На текущий момент ФНС России фиксирует, что в сервисе ЛК ФЛ авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность", - отметила ФНС. Там добавили, что с 00.00 мск в личный кабинет физлица зашло более 3 миллиона пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 миллиона сводных налоговых уведомлений, уточнила ФНС. При возникновении проблем со входом ведомство рекомендует очистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.
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фнс россии, налог, личный кабинет
Экономика, ФНС России, НАЛОГ, личный кабинет
18:48 17.09.2024
 
В ФНС опровергли данные о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика

ФНС: личный кабинет налогоплательщика работает штатно

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭмблема ФНС
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ прокомментировала РИА Новости сообщения о сбое в работе личного кабинета налогоплательщика: несмотря на высокую активность пользователей в связи с получением сводных налоговых уведомлений, сервис работает штатно, сейчас там авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту.
Ранее во вторник пользователи стали сообщать о том, что личный кабинет налогоплательщика недоступен.
"Личный кабинет физического лица работает штатно. Несмотря на высокую активность пользователей сервиса в связи с рассылкой сводных налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками, личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой", - сообщили в ведомстве.
"Временно у некоторых пользователей вход в сервис мог проходить медленнее обычного, а часть пользователей видела сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже. На текущий момент ФНС России фиксирует, что в сервисе ЛК ФЛ авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность", - отметила ФНС.
Там добавили, что с 00.00 мск в личный кабинет физлица зашло более 3 миллиона пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 миллиона сводных налоговых уведомлений, уточнила ФНС.
При возникновении проблем со входом ведомство рекомендует очистить кэш, отключить VPN-сервисы или сменить браузер, повторив попытку входа.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам
10:27
 
ЭкономикаФНС РоссииНАЛОГличный кабинет
 
 
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