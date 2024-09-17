https://1prime.ru/20240917/gaz-851631704.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на четыре процента - 17.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на четыре процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 4% – до 409 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T19:32+0300

2024-09-17T19:32+0300

2024-09-17T19:32+0300

экономика

биржевые торги

газ

биржа ice

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 4% – до 409 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 391,3 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум во вторник составил 389,1 доллара (-0,7%), ценовой максимум – 410,8 доллара (+4,8%). Последние фьючерсы торговались по 409 долларов (+4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 391,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.

https://1prime.ru/20240917/spg-851610915.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, газ, биржа ice, европа