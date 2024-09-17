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В США хотят ввести санкции против импорта российского гелия, пишут СМИ

В США хотят ввести санкции против импорта российского гелия, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

В США хотят ввести санкции против импорта российского гелия, пишут СМИ

Законодатели в США из числа демократов и республиканцев направили администрации президента США Джо Байдена письма с просьбой наложить санкции на импорт гелия из | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T15:36+0300

2024-09-17T15:36+0300

2024-09-17T15:37+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Законодатели в США из числа демократов и республиканцев направили администрации президента США Джо Байдена письма с просьбой наложить санкции на импорт гелия из России. Об этом сообщило издание Politico. В публикации сказано, что два сенатора и более десятка членов палаты представителей из обеих партий написали письма администрации Байдена с просьбой ввести санкции против импорта и распространения российского гелия с целью замедления роста "числа мер страны, направленных на то, чтобы Россия стала глобальным поставщиком гелия". По данным издания письмо членов палаты представителей конгресса адресовано госсекретарю Энтони Блинкену, главе Минфина США Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо, а сенаторы в своем письме обратились непосредственно к Байдену. В письме сенаторов Боба Кейси и Джона Феттермана сказано, что Россия надеется закрепиться на растущем мировом рынке гелия и, скорее всего, сможет этого добиться, если Вашингтон и его союзники не ограничат "ее неблаговидную кампанию с помощью соответствующих санкций". Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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сша, гелиоэнергетика, санкции против рф, белый дом