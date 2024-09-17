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Крах близок. Германия подверглась двум сильным ударам — и пошатнулась
Крах близок. Германия подверглась двум сильным ударам — и пошатнулась - 17.09.2024, ПРАЙМ
Крах близок. Германия подверглась двум сильным ударам — и пошатнулась
Германия получила два серьезных удара, которые отразились на ее политике и экономике, говорится в материале польского издания Biznes Alert. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:15+0300
2024-09-17T15:15+0300
2024-09-17T15:15+0300
экономика
германия
volkswagen
производство
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Германия получила два серьезных удара, которые отразились на ее политике и экономике, говорится в материале польского издания Biznes Alert."Первым ударом был результат выборов в Тюрингии и Саксонии, где на коалиционные партии, формирующие правительство Олафа Шольца, был вылит пресловутый ушат холодной воды. Потом пришла шокирующая информация о том, что флагманский производитель автомобилей Volkswagen, который являлся визитной карточкой Германии, планирует закрыть свои предприятия в этой стране", - сказано в публикации.Победа Альтернативы для Германии (АдГ) на выборах в Тюрингии и успешные результаты Союза Сары Вагенкнехт (SSV) стали шоком для немецкого истеблишмента. Партии призывают к прекращению экономических санкций против России и к дружественным отношениям с ней. Они также критикуют размещение американских ракет на территории Германии, называя такое решение возвращением к временам холодной войны.Успех этих партий объясняется недовольством с политикой правительства и экономическим кризисом. Ликвидация заводов Volkswagen в Германии стала символом этого кризиса. Цены на электричество в Германии являются одними из самых высоких в мире.Кроме того, обрушение моста в Дрездене также свидетельствует о серьезных проблемах в инфраструктуре страны. Происшествие привело к отключениб теплоснабжения в городе и повреждению теплотрасс. Возможной причиной аварии стало недостаточное обслуживание и защита конструкций моста от коррозии.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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германия, volkswagen, производство
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, производство
Крах близок. Германия подверглась двум сильным ударам — и пошатнулась
BA: закрытие заводов Volkswagen свидетельствует о крахе экономики Германии
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
Германия получила два серьезных удара, которые отразились на ее политике и экономике, говорится
в материале польского издания Biznes Alert.
"Первым ударом был результат выборов в Тюрингии и Саксонии, где на коалиционные партии, формирующие правительство Олафа Шольца, был вылит пресловутый ушат холодной воды. Потом пришла шокирующая информация о том, что флагманский производитель автомобилей Volkswagen, который являлся визитной карточкой Германии, планирует закрыть свои предприятия в этой стране", - сказано в публикации.
Победа Альтернативы для Германии (АдГ) на выборах в Тюрингии и успешные результаты Союза Сары Вагенкнехт (SSV) стали шоком для немецкого истеблишмента. Партии призывают к прекращению экономических санкций против России и к дружественным отношениям с ней. Они также критикуют размещение американских ракет на территории Германии, называя такое решение возвращением к временам холодной войны.
Успех этих партий объясняется недовольством с политикой правительства и экономическим кризисом. Ликвидация заводов Volkswagen в Германии стала символом этого кризиса. Цены на электричество в Германии являются одними из самых высоких в мире.
Кроме того, обрушение моста в Дрездене также свидетельствует о серьезных проблемах в инфраструктуре страны. Происшествие привело к отключениб теплоснабжения в городе и повреждению теплотрасс. Возможной причиной аварии стало недостаточное обслуживание и защита конструкций моста от коррозии.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума с 2023 года