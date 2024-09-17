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В Госдуме одобрили в первом чтении увеличение целевых отчислений от лотерей

В Госдуме одобрили в первом чтении увеличение целевых отчислений от лотерей - 17.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили в первом чтении увеличение целевых отчислений от лотерей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении целевых отчислений от лотерей. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T16:07+0300

2024-09-17T16:07+0300

2024-09-17T16:08+0300

экономика

россия

госдума

лотерея

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении целевых отчислений от лотерей. Документ предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки, необходима для адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей. Сейчас оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления в размере 10% разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, включая мероприятия по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Законопроект устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%. "Мы специально предлагаем изменить базу расчета для обеспечения прозрачности расчета целевых отчислений и увеличения эффективности контроля за их поступлением. По нашим оценкам, объем целевых отчислений от лотерей в 2028 году может составить 5,8 миллиарда рублей. Это увеличение порядка 165% от уровня 2023 года", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Согласно пояснительной записке, поступления целевых отчислений от лотерей в федеральный бюджет в 2021 году составили 2,602 миллиарда рублей, в 2022 году – 2,933 миллиарда, в 2023 году – 3,548 миллиарда рублей, или 3,9% выручки от проведения лотерей. "Поскольку повышение отчислений происходит поэтапно, операторы лотерей получат возможность адаптироваться к новым условиям. Это смягчит возможное финансовое давление на бизнес и позволит планировать деятельность с учетом новых ставок", - прокомментировал журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, предлагаемые изменения будут способствовать улучшению управления и контроля в этой сфере, что в свою очередь укрепляет доверие общественности к лотереям как к инструменту финансирования социальных проектов. "Повышение ставок отчислений может также иметь умеренно сдерживающий эффект на распространение азартных игр. Это уменьшит риск игровой зависимости среди населения и потенциальные социальные проблемы, связанные с азартными играми", - добавил Чаплин.

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россия, госдума, лотерея