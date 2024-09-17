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В ГД одобрили запрет на продажу детям баллончиков со сжиженным газом - 17.09.2024, ПРАЙМ
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В ГД одобрили запрет на продажу детям баллончиков со сжиженным газом
В ГД одобрили запрет на продажу детям баллончиков со сжиженным газом - 17.09.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили запрет на продажу детям баллончиков со сжиженным газом
Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T20:34+0300
2024-09-17T20:34+0300
россия
госдума
законодательство
законопроект
несовершеннолетние
газ
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу несовершеннолетним лицам потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, имеющих в своем составе сжиженные углеводородные газы, следует из документа, опубликованного в базе данных ГД. "Рекомендовать Государственной думе принять названный проект федерального закона... Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 26 сентября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", — говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является борьба со сниффингом, "при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит и др". Эти вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу, сказано в документе. Также в пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает утверждение кабмином РФ перечня потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, имеющих в своем составе сжиженные углеводородные газы. Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации" положениями о том, что охрана здоровья учащихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов.
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россия, госдума, законодательство, законопроект, несовершеннолетние, газ
РОССИЯ, Госдума, законодательство, законопроект, несовершеннолетние, Газ
20:34 17.09.2024
 
В ГД одобрили запрет на продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Комитет ГД одобрил проект о запрете продажи детям баллончики со сжиженным газом

© fotolia.com / 2bears*Здание Госдумы
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© fotolia.com / 2bears
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу несовершеннолетним лицам потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, имеющих в своем составе сжиженные углеводородные газы, следует из документа, опубликованного в базе данных ГД.
"Рекомендовать Государственной думе принять названный проект федерального закона... Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 26 сентября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", — говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является борьба со сниффингом, "при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит и др". Эти вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу, сказано в документе.
Также в пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает утверждение кабмином РФ перечня потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, имеющих в своем составе сжиженные углеводородные газы.
Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации" положениями о том, что охрана здоровья учащихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов.
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