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Доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума с 2023 года - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума с 2023 года
Доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума с 2023 года - 17.09.2024, ПРАЙМ
Доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума с 2023 года
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре упал до минимума с октября 2023 года в 3,6 пункта с 19,2 пункта в августе, следует из доклада Центра... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T12:42+0300
2024-09-17T12:42+0300
экономика
германия
инвесторы
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре упал до минимума с октября 2023 года в 3,6 пункта с 19,2 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что индикатор снизится лишь до 17 пунктов. Кроме того, индекс текущих экономических условий в Германии снизился до минус 84,5 пункта с минус 77,3 пункта. Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, упал до 9,3 пункта с 17,9 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны снизился до минус 40,4 пункта с минус 32,4 пункта. "Надежда на скорое улучшение экономической ситуации заметно угасает. Согласно последнему опросу, мы снова наблюдаем значительное снижение экономических ожиданий в Германии... Хотя снижение экономических ожиданий в еврозоне указывает на общий рост пессимистических настроений, понижение ожиданий по отношению к экономике Германии значительно сильнее. Большинство респондентов, вероятно, уже учли решение ЕЦБ по процентной ставке в своих ожиданиях", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
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германия, инвесторы
Экономика, ГЕРМАНИЯ, инвесторы
12:42 17.09.2024
 
Доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума с 2023 года

Доверие инвесторов к экономике ФРГ в сентябре упало до минимума с 2023 года

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкГермания ослабляет карантинные меры
Германия ослабляет карантинные меры - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре упал до минимума с октября 2023 года в 3,6 пункта с 19,2 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали, что индикатор снизится лишь до 17 пунктов.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в Германии снизился до минус 84,5 пункта с минус 77,3 пункта.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, упал до 9,3 пункта с 17,9 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны снизился до минус 40,4 пункта с минус 32,4 пункта.
"Надежда на скорое улучшение экономической ситуации заметно угасает. Согласно последнему опросу, мы снова наблюдаем значительное снижение экономических ожиданий в Германии... Хотя снижение экономических ожиданий в еврозоне указывает на общий рост пессимистических настроений, понижение ожиданий по отношению к экономике Германии значительно сильнее. Большинство респондентов, вероятно, уже учли решение ЕЦБ по процентной ставке в своих ожиданиях", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯинвесторы
 
 
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