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Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России - 17.09.2024, ПРАЙМ
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России
Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:29+0300
2024-09-17T18:29+0300
экономика
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ. В качестве экономической деятельности зарегистрированного ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Среди дополнительных видов деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Ранее, в конце августа, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с РИА Новости, что управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте". Позже европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер. Через несколько дней ФНС России приостановила операции по счетам Перекопского в нескольких банках.
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россия, ип, telegram
Экономика, РОССИЯ, ИП, Telegram
18:29 17.09.2024
 
Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России

Вице-президент Telegram Перекопский зарегистрировал в России ИП в сфере аренды

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, следует из данных ЕГРЮЛ.
В качестве экономической деятельности зарегистрированного ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Среди дополнительных видов деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, а также деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
Ранее, в конце августа, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился с РИА Новости, что управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский - друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте".
Позже европейские СМИ со ссылкой на французский административный документ, полученный от источника, непосредственно участвующего в деле, сообщили, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, нет данных, выдан ли на него ордер. Через несколько дней ФНС России приостановила операции по счетам Перекопского в нескольких банках.
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