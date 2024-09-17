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Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, сообщили СМИ

Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, сообщили СМИ

Программа разработки и производства истребителей 5-го поколения F-35 подорожала до 485 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T20:22+0300

2024-09-17T20:22+0300

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расходы на оборону

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Программа разработки и производства истребителей 5-го поколения F-35 подорожала до 485 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон. Отмечается, что затраты разработку и производство F-35 корпорации Lockheed Martin увеличились почти на 10% до 485 миллиардов долларов, так как средства нужны на улучшения двигателей.Ранее стоимость этой программы составляла 442 млрд долларов. Подорожание возникло из-за издержек на борьбу с перегревом двигателей и "управлением тепловым режимом питания" самолета, так как избыточный нагрев сокращает срок службы силовой установки. Bloomberg отметило, что, учитывая возросшие расходы, программа оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. В настоящее время ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более 1 тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется выпустить более 3 тысяч F-35 со сроком службы до 2088 года.

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сша, пентагон, расходы на оборону, f-35 lightning ii