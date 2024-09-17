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"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль
Шиитское ливанское движение "Хезболла" возложило на Израиль всю ответственность за взрывы пейджеров. Также оно подтвердило гибель нескольких человек и... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T19:57+0300
2024-09-17T19:57+0300
2024-09-17T20:24+0300
происшествия
ливан
хезболла
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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Шиитское ливанское движение "Хезболла" возложило на Израиль всю ответственность за взрывы пейджеров. Также оно подтвердило гибель нескольких человек и пригрозило "возмездием". Об этом сказано в заявлении пресс-службы движения. Во вторник ливанские СМИ сообщили, что сотни человек пострадали в результате детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. Некоторые СМИ сообщали, что пейджеры применяют члены движения "Хезболлы" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию. Отмечается, что сейчас еще неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации множества этих устройств. Из заявления "Хезболлы" следует, что, изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию "о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем", движение возлагает "на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений". Отмечается, что "вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию". Ранее правительство Ливана, ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах страны сообщило, что считает данное происшествие актом израильской агрессии.Министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд ранее сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.
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ливан, хезболла, израиль
Происшествия, ЛИВАН, Хезболла, ИЗРАИЛЬ
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль
"Хезболла" пригрозила Израилю возмездием за массовые взрывы пейджеров в Ливане
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Шиитское ливанское движение "Хезболла" возложило на Израиль всю ответственность за взрывы пейджеров. Также оно подтвердило гибель нескольких человек и пригрозило "возмездием". Об этом сказано в заявлении пресс-службы движения.
Во вторник ливанские СМИ сообщили, что сотни человек пострадали в результате детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. Некоторые СМИ сообщали, что пейджеры применяют члены движения "Хезболлы" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию. Отмечается, что сейчас еще неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации множества этих устройств.
Из заявления "Хезболлы" следует, что, изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию "о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем", движение возлагает "на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений". Отмечается, что "вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию".
Ранее правительство Ливана, ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах страны сообщило, что считает данное происшествие актом израильской агрессии.
Министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд ранее сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.
СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров