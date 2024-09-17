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У них есть аргумент: Америка пожалеет, что выбрала врагом Китай

У них есть аргумент: Америка пожалеет, что выбрала врагом Китай - 17.09.2024, ПРАЙМ

У них есть аргумент: Америка пожалеет, что выбрала врагом Китай

В 2018 году Трамп начал торговую войну с Китаем путем введения специальных пошлин на ввозимые в США китайские товары. Поэтому озвученная недавно угроза повысить | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T08:00+0300

2024-09-17T08:00+0300

2024-09-17T08:00+0300

мнения аналитиков

экономика китая

сша

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В 2018 году Трамп начал торговую войну с Китаем путем введения специальных пошлин на ввозимые в США китайские товары. Поэтому озвученная недавно угроза повысить тарифы за отказ от доллара является логическим развитием его протекционистской политики. Интересно, что Трамп озвучивал критические замечания в адрес Пекина еще во время предвыборной кампании 2016 года. Поэтому вполне возможно, что и новые угрозы – их адресатом, скорее всего, вновь является Китай (помимо него, крупнейшими импортерами в США являются Мексика, Канада, Германия и Япония, но эти страны не являются активными "дедолларизаторами") - будут как минимум частично реализованы в случае победы Трампа на выборах. Это тем более вероятно, учитывая, что США считают Китай своим главным долгосрочным конкурентом, потенциально претендующим на доминирующее положение в мировой экономике, а затем, возможно, и в политике. Поэтому дело здесь не только в желании защитить доллар, но и в стремлении в целом замедлить Китай. Резкое повышение Вашингтоном импортных пошлин, скорее всего, нанесет экономический ущерб обеим странам. Китайская продукция станет менее конкурентоспособной, а для США рост ее стоимости из-за пошлин будет выступать проинфляционным фактором. Кроме того, при таком сценарии местные – американские – производители, скорее всего, также повысят цены на свою продукцию, пользуясь ослаблением конкурента (нечто похожее недавно происходило в России, когда местные компании повышали цены на свою продукцию, пользуясь уходом иностранных конкурентов из страны). Пострадать может и мировая экономика в целом. Способность Китая производить огромное количество дешевых товаров в последние десятилетия выступала важным глобальным дезинфляционным фактором.Автор - Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка Открытие

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, экономика китая, сша