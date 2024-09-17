https://1prime.ru/20240917/kofe-851611832.html

Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе

Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе - 17.09.2024, ПРАЙМ

Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе

На стоимость кофе в магазинах влияют самые разные факторы - стоимость сырья, курсы валют, энергетические и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T05:57+0300

2024-09-17T05:57+0300

2024-09-17T05:57+0300

"росчайкофе"

рамаз чантурия

кофе

кофе арабика

продажи кофе

https://cdnn.1prime.ru/img/83338/13/833381397_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_9d69ff3f49252a4262f0eb28346b8733.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На стоимость кофе в магазинах влияют самые разные факторы - стоимость сырья, курсы валют, энергетические и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей, объяснил гендиректор Ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Ранее стало известно о росте биржевых цен на арабику до $6 тысяч за тонну."Стоимость сырья повлияет на себестоимость производства готовой продукции. Если стоимость сырья будет расти, то себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастет", - заверил гендиректор Ассоциации. Эксперт также подчеркнул, что на сегодняшний день в мир преобладает тенденция на еще больший рост цен на напиток. "Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад", - подчеркнул Чантурия. Он также заявил, что предсказать динамику цен на кофе на 2025 год будет возможно во второй половине текущего месяца. Именно в этот период в Бразилии, являющейся основным поставщиков сырья, происходит цветение кофе. От прогнозов по урожаю будет зависеть и стоимость продукции.

https://1prime.ru/20240917/kofeynya-851611601.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"росчайкофе", рамаз чантурия, кофе, кофе арабика, продажи кофе