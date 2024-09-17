Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240917/kofe-851611832.html
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе - 17.09.2024, ПРАЙМ
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе
На стоимость кофе в магазинах влияют самые разные факторы - стоимость сырья, курсы валют, энергетические и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:57+0300
2024-09-17T05:57+0300
"росчайкофе"
рамаз чантурия
кофе
кофе арабика
продажи кофе
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/13/833381397_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_9d69ff3f49252a4262f0eb28346b8733.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На стоимость кофе в магазинах влияют самые разные факторы - стоимость сырья, курсы валют, энергетические и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей, объяснил гендиректор Ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Ранее стало известно о росте биржевых цен на арабику до $6 тысяч за тонну."Стоимость сырья повлияет на себестоимость производства готовой продукции. Если стоимость сырья будет расти, то себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастет", - заверил гендиректор Ассоциации. Эксперт также подчеркнул, что на сегодняшний день в мир преобладает тенденция на еще больший рост цен на напиток. "Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад", - подчеркнул Чантурия. Он также заявил, что предсказать динамику цен на кофе на 2025 год будет возможно во второй половине текущего месяца. Именно в этот период в Бразилии, являющейся основным поставщиков сырья, происходит цветение кофе. От прогнозов по урожаю будет зависеть и стоимость продукции.
https://1prime.ru/20240917/kofeynya-851611601.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/13/833381397_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f5ffc8d9166a4d6e76ec3be6ecf61f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"росчайкофе", рамаз чантурия, кофе, кофе арабика, продажи кофе
"РОСЧАЙКОФЕ", Рамаз Чантурия, кофе, кофе арабика, продажи кофе
05:57 17.09.2024
 
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе

Чантурия: стоимость кофе зависит от стоимости сырья, курса валют и энерготарифов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На стоимость кофе в магазинах влияют самые разные факторы - стоимость сырья, курсы валют, энергетические и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей, объяснил гендиректор Ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
Ранее стало известно о росте биржевых цен на арабику до $6 тысяч за тонну.
"Стоимость сырья повлияет на себестоимость производства готовой продукции. Если стоимость сырья будет расти, то себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастет", - заверил гендиректор Ассоциации.
Эксперт также подчеркнул, что на сегодняшний день в мир преобладает тенденция на еще больший рост цен на напиток. "Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад", - подчеркнул Чантурия.
% Приготовление кофе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Скоро традиционные кофейни в России заменит другой формат, заявил эксперт
05:34
Он также заявил, что предсказать динамику цен на кофе на 2025 год будет возможно во второй половине текущего месяца. Именно в этот период в Бразилии, являющейся основным поставщиков сырья, происходит цветение кофе. От прогнозов по урожаю будет зависеть и стоимость продукции.
 
"РОСЧАЙКОФЕ"Рамаз Чантуриякофекофе арабикапродажи кофе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала