https://1prime.ru/20240917/kofeynya-851611601.html
Скоро традиционные кофейни в России заменит другой формат, заявил эксперт
Скоро традиционные кофейни в России заменит другой формат, заявил эксперт - 17.09.2024, ПРАЙМ
Скоро традиционные кофейни в России заменит другой формат, заявил эксперт
Количество кофеен в России сокращается, им на смену приходят пекарни и заведения формата "хватай и иди" (Grab&Go), в числе которых микромаркеты и кофекорнеры,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:34+0300
2024-09-17T05:34+0300
2024-09-17T05:34+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество кофеен в России сокращается, им на смену приходят пекарни и заведения формата "хватай и иди" (Grab&Go), в числе которых микромаркеты и кофекорнеры, рассказал РИА Новости директор по каналу HoReCa компании "Май" (бренды чая Curtis, "Ричард") Алексей Петров. "Количество традиционных кофеен на рынке сокращается, их доля составляет всего 8% в общем количестве заведений, которое сейчас оценивается в России примерно в 227 тысяч. В то же время наблюдается рост таких сегментов, как пекарни (доля 15%) и формат "Grab&Go" (дословно с английского "хватай и иди") (11%). Особенно заметно развитие рынка микромаркетов и кофекорнеров, которые уже занимают от 5 до 7% рынка", - сообщил Петров. Он подчеркнул, что на фоне этих изменений наблюдается отток от традиционных рожковых кофемашин. "Сегодня взрывной рост демонстрирует рынок суперавтоматических кофемашин, роль бариста все чаще замещается роботами, притом в первую очередь китайскими", - рассказал эксперт. По данным Петрова, суперавтоматы в России уже можно встретить повсеместно: в гостиницах, столовых учебных заведений, сетях быстрого питания. Сегодня такие кофемашины, по его данным, занимают 79% рынка, на рожковые кофемашины приходится лишь 21% рынка.
https://1prime.ru/20240913/kofe-851557074.html
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кофейни, кофе, кофе навынос, продажи кофе, россия
кофейни, кофе, кофе навынос, продажи кофе, РОССИЯ
Скоро традиционные кофейни в России заменит другой формат, заявил эксперт
Петров: число кофеен в России сокращается, им на смену приходят пекарни и кофекорнеры
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество кофеен в России сокращается, им на смену приходят пекарни и заведения формата "хватай и иди" (Grab&Go), в числе которых микромаркеты и кофекорнеры, рассказал РИА Новости директор по каналу HoReCa компании "Май" (бренды чая Curtis, "Ричард") Алексей Петров.
"Количество традиционных кофеен на рынке сокращается, их доля составляет всего 8% в общем количестве заведений, которое сейчас оценивается в России примерно в 227 тысяч. В то же время наблюдается рост таких сегментов, как пекарни (доля 15%) и формат "Grab&Go" (дословно с английского "хватай и иди") (11%). Особенно заметно развитие рынка микромаркетов и кофекорнеров, которые уже занимают от 5 до 7% рынка", - сообщил Петров.
Он подчеркнул, что на фоне этих изменений наблюдается отток от традиционных рожковых кофемашин. "Сегодня взрывной рост демонстрирует рынок суперавтоматических кофемашин, роль бариста все чаще замещается роботами, притом в первую очередь китайскими", - рассказал эксперт.
По данным Петрова, суперавтоматы в России уже можно встретить повсеместно: в гостиницах, столовых учебных заведений, сетях быстрого питания. Сегодня такие кофемашины, по его данным, занимают 79% рынка, на рожковые кофемашины приходится лишь 21% рынка.
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