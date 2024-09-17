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В России сократятся сроки возведения инженерных коммуникаций

В России сократятся сроки возведения инженерных коммуникаций - 17.09.2024, ПРАЙМ

В России сократятся сроки возведения инженерных коммуникаций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволить уменьшить сроки строительства инженерных коммуникаций. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T17:53+0300

2024-09-17T17:53+0300

2024-09-17T18:13+0300

правительство рф

михаил мишустин

коммуникации

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволить уменьшить сроки строительства инженерных коммуникаций. Согласно данным на сайте кабмина, были внесены изменения в список случаев, при которых для постройки и реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории (ДПТ). Новые правила предусматривают, что разработка ДПТ не будет нужна для коммуникационных коллекторов. В сообщении также приведены слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, где он отмечает, что принятое кабмином постановление приведет к сокращению сроков проектирования и строительства коммуникационных коллекторов, что в свою очередь позволит существенно уменьшить общие сроки ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, которые теперь будут оперативно обеспечены коммунальной инфраструктурой. Кроме того, после принятия постановления станет проще проектировать и строить некоторые линейные объекты в границах промышленной площадки. В том числе это воздуховоды аспирационных систем, водопроводы и водоводы, шлампроводы, железнодорожные пути необщего пользования, не являющиеся технически сложными и уникальными объектами.

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правительство рф, михаил мишустин, коммуникации