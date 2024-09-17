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"Были удивлены". На Западе сообщили о конфликте Зеленского и Сикорского - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Были удивлены". На Западе сообщили о конфликте Зеленского и Сикорского
"Были удивлены". На Западе сообщили о конфликте Зеленского и Сикорского - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Были удивлены". На Западе сообщили о конфликте Зеленского и Сикорского
Между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт. Об этом сообщило издание Onet. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T23:18+0300
2024-09-17T23:18+0300
политика
украина
владимир зеленский
польша
конфликт
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт. Об этом сообщило издание Onet.В пятницу, 13 сентября, в Киеве прошла встреча Владимира Зеленского, главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и главы МИД Польши Радослава Сикорского.Издание отметило, ссылаясь на сообщения участников мероприятия, что "атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре". Источники Onet рассказали, что представители польской стороны, "похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД".Отмечается, что в ходе переговоров двух политиков Зеленский обвинял Варшаву в недостаточной помощи Киеву, а когда был поднят вопрос Волынской резни, то он заявил, что Польша раздувает эту тему из внутриполитических соображений, и призвал к ней не возвращаться.Варшава трактует вопрос Волынской резни, как массовые убийства польского населения, проживавшего в Волыни, Восточной Галиции и в юго-восточных воеводствах II Польской республики, которые совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН*-УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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украина, владимир зеленский, польша, конфликт
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ПОЛЬША, конфликт
23:18 17.09.2024
 
"Были удивлены". На Западе сообщили о конфликте Зеленского и Сикорского

Onet: между Зеленским и Сикорским произошел конфликт во время переговоров

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским произошел конфликт. Об этом сообщило издание Onet.
В пятницу, 13 сентября, в Киеве прошла встреча Владимира Зеленского, главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и главы МИД Польши Радослава Сикорского.
Издание отметило, ссылаясь на сообщения участников мероприятия, что "атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре". Источники Onet рассказали, что представители польской стороны, "похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИД".
Отмечается, что в ходе переговоров двух политиков Зеленский обвинял Варшаву в недостаточной помощи Киеву, а когда был поднят вопрос Волынской резни, то он заявил, что Польша раздувает эту тему из внутриполитических соображений, и призвал к ней не возвращаться.
Варшава трактует вопрос Волынской резни, как массовые убийства польского населения, проживавшего в Волыни, Восточной Галиции и в юго-восточных воеводствах II Польской республики, которые совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН*-УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийПОЛЬШАконфликт
 
 
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