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В России выросли продажи коньяка за восемь месяцев

В России выросли продажи коньяка за восемь месяцев - 17.09.2024, ПРАЙМ

В России выросли продажи коньяка за восемь месяцев

Продажи коньяка в России за январь-август выросли на 5,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 0,9%, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T10:54+0300

2024-09-17T10:54+0300

2024-09-17T10:54+0300

алкоголь

коньяк

продажи коньяка

россия

росалкогольтабакконтроль

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Продажи коньяка в России за январь-август выросли на 5,5% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 0,9%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 9,064 миллиона декалитров, водки - 49,787 миллиона. Продажи виноградных вин возросли за отчетный период на 1,4%, до 37,806 миллиона декалитров, шампанских и игристых - на 11,6%, до 13,476 миллиона, ликерных - на 11,5%, до 874,9 тысячи декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за отчетный период на 2,4%, до 149,609 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции сократилась на 6,9% - до 10,645 миллиона декалитров.

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алкоголь, коньяк, продажи коньяка, россия, росалкогольтабакконтроль