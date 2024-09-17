https://1prime.ru/20240917/kovid-851611375.html

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика - 17.09.2024, ПРАЙМ

В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика

Показатели заболеваемости коронавирусом в России планомерно растут, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T05:29+0300

2024-09-17T05:29+0300

2024-09-17T05:29+0300

ковид

инфекция

заболеваемость

роспотребнадзор

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83590/14/835901477_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_32916e4f48026545e0d97ccdbc3297a2.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Показатели заболеваемости коронавирусом в России планомерно растут, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью", - подчеркнула эксперт.Попова отметила, что ковид наравне с другими респираторными инфекциями стал преимущественно сезонным заболеванием. Чтобы защитить себя от болезни, необходимо следовать ряду правил: в массовых скоплениях людей надеваться маску, обрабатывать руки и поверхности предметов ежедневного использования.

https://1prime.ru/20240807/kovid-850722825.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ковид, инфекция, заболеваемость, роспотребнадзор, россия