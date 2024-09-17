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В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика - 17.09.2024, ПРАЙМ
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В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика
В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика
Показатели заболеваемости коронавирусом в России планомерно растут, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:29+0300
2024-09-17T05:29+0300
ковид
инфекция
заболеваемость
роспотребнадзор
россия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Показатели заболеваемости коронавирусом в России планомерно растут, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью", - подчеркнула эксперт.Попова отметила, что ковид наравне с другими респираторными инфекциями стал преимущественно сезонным заболеванием. Чтобы защитить себя от болезни, необходимо следовать ряду правил: в массовых скоплениях людей надеваться маску, обрабатывать руки и поверхности предметов ежедневного использования.
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ковид, инфекция, заболеваемость, роспотребнадзор, россия
Ковид, инфекция, заболеваемость, Роспотребнадзор, РОССИЯ
05:29 17.09.2024
 
В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика

Попова: пик заболеваемости ковидом в РФ пока не пройден, показатели еще не максимальные

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Москвы
Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Москвы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Показатели заболеваемости коронавирусом в России планомерно растут, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим рост заболеваемости, но, скорее всего, показатели пока еще не максимальные. Своего пика они достигнут осенью", - подчеркнула эксперт.
Попова отметила, что ковид наравне с другими респираторными инфекциями стал преимущественно сезонным заболеванием. Чтобы защитить себя от болезни, необходимо следовать ряду правил: в массовых скоплениях людей надеваться маску, обрабатывать руки и поверхности предметов ежедневного использования.
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КовидинфекциязаболеваемостьРоспотребнадзорРОССИЯ
 
 
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