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Минэнерго предложило ввести квоту для газовых турбин, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго предложило ввести квоту для газовых турбин, пишут СМИ
Минэнерго предложило ввести квоту для газовых турбин, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго предложило ввести квоту для газовых турбин, пишут СМИ
Минэнерго РФ предлагает зарезервировать под проекты модернизации ТЭС на российском газотурбинном оборудовании до 5 ГВт в 2028-2030 годах в рамках предстоящего... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:17+0300
2024-09-17T10:18+0300
энергетика
газовые турбины
тэс
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает зарезервировать под проекты модернизации ТЭС на российском газотурбинном оборудовании до 5 ГВт в 2028-2030 годах в рамках предстоящего осеннего отбора проектов обновления мощностей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Минэнерго предлагает выделить отдельную квоту для строительства энергоблоков на российских газовых турбинах в рамках грядущего осеннего отбора проектов модернизации старых ТЭС, говорят собеседники "Ъ", знакомые с обсуждением. По их словам, предлагается провести залповый отбор с квотой для парогазовых установок (ПГУ) в 1 ГВт в 2028 году (около 800 МВт для европейской части РФ и Урала, 200 МВт — для Сибири) и по 2 ГВт в 2029–2030 годах", - говорится в статье. Capex (капитальные расходы) этих отборов и разбивку по типоразмерам источники издания не называют. В Минэнерго от комментариев газете отказались. Издание напоминает, что Россия пытается создать нишу для российского энергооборудования одновременно с действием программы модернизации старых тепловых электростанций (ТЭС). Единый отбор проектов инновационных турбин на 2027–2028 годы впервые проходил в 2021 году, тогда было отобрано 1,8 ГВт мощности. Энергоблоки на российских машинах окупаются за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленность.
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газовые турбины, тэс
Энергетика, газовые турбины, ТЭС
10:17 17.09.2024 (обновлено: 10:18 17.09.2024)
 
Минэнерго предложило ввести квоту для газовых турбин, пишут СМИ

"Ъ": Минэнерго предлагает ввести квоту для газовых турбин РФ на отборе по обновлению ТЭС

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосетители рассматривают газовую турбину на международной промышленной выставке
Посетители рассматривают газовую турбину на международной промышленной выставке - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает зарезервировать под проекты модернизации ТЭС на российском газотурбинном оборудовании до 5 ГВт в 2028-2030 годах в рамках предстоящего осеннего отбора проектов обновления мощностей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Минэнерго предлагает выделить отдельную квоту для строительства энергоблоков на российских газовых турбинах в рамках грядущего осеннего отбора проектов модернизации старых ТЭС, говорят собеседники "Ъ", знакомые с обсуждением. По их словам, предлагается провести залповый отбор с квотой для парогазовых установок (ПГУ) в 1 ГВт в 2028 году (около 800 МВт для европейской части РФ и Урала, 200 МВт — для Сибири) и по 2 ГВт в 2029–2030 годах", - говорится в статье.
Capex (капитальные расходы) этих отборов и разбивку по типоразмерам источники издания не называют. В Минэнерго от комментариев газете отказались.
Издание напоминает, что Россия пытается создать нишу для российского энергооборудования одновременно с действием программы модернизации старых тепловых электростанций (ТЭС). Единый отбор проектов инновационных турбин на 2027–2028 годы впервые проходил в 2021 году, тогда было отобрано 1,8 ГВт мощности. Энергоблоки на российских машинах окупаются за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленность.
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Энергетикагазовые турбиныТЭС
 
 
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