https://1prime.ru/20240917/livan-851627492.html

СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров

СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров - 17.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров

Сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, передает агентство Reuters. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T17:40+0300

2024-09-17T17:40+0300

2024-09-17T17:40+0300

происшествия

ливан

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, передает агентство Reuters.Согласно данным агентства, взрывы были зафиксированы по всей территории Ливана, в особенности в южных пригородах Бейрута. Региональные телеканалы показали кадры с камер наблюдения, на которых видно, как небольшое портативное устройство самопроизвольно взрывается возле кассы продуктового магазина.Центр кризисных ситуаций Ливана, находящийся в ведении министерства здравоохранения, попросил всех медицинских работников отправиться в свои больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, поступающих для оказания неотложной помощи.Также отмечается, что, одним из пострадавших от взрыва пейджера оказался посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.

https://1prime.ru/20240825/rakety-851107275.html

ливан

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ливан