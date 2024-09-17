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СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров - 17.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров
СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров - 17.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров
Сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, передает агентство Reuters. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:40+0300
2024-09-17T17:40+0300
происшествия
ливан
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, передает агентство Reuters.Согласно данным агентства, взрывы были зафиксированы по всей территории Ливана, в особенности в южных пригородах Бейрута. Региональные телеканалы показали кадры с камер наблюдения, на которых видно, как небольшое портативное устройство самопроизвольно взрывается возле кассы продуктового магазина.Центр кризисных ситуаций Ливана, находящийся в ведении министерства здравоохранения, попросил всех медицинских работников отправиться в свои больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, поступающих для оказания неотложной помощи.Также отмечается, что, одним из пострадавших от взрыва пейджера оказался посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.
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ливан
Происшествия, ЛИВАН
17:40 17.09.2024
 
СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров

Reuters: сотни членов "Хезболлы" в Ливане пострадали при взрыве личных пейджеров

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сотни членов группировки "Хезболла" пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, передает агентство Reuters.
Согласно данным агентства, взрывы были зафиксированы по всей территории Ливана, в особенности в южных пригородах Бейрута. Региональные телеканалы показали кадры с камер наблюдения, на которых видно, как небольшое портативное устройство самопроизвольно взрывается возле кассы продуктового магазина.
Центр кризисных ситуаций Ливана, находящийся в ведении министерства здравоохранения, попросил всех медицинских работников отправиться в свои больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, поступающих для оказания неотложной помощи.
Также отмечается, что, одним из пострадавших от взрыва пейджера оказался посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.
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