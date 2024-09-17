Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240917/livan-851632117.html
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии
Правительство Ливана ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах Ливана и считает, что данное происшествие... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T19:44+0300
2024-09-17T19:44+0300
происшествия
ливан
режим чс
агрессия
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/49/842344990_0:68:2400:1418_1920x0_80_0_0_ff8945a0cd99ab227919a1af57fa1018.jpg
БЕЙРУТ, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство Ливана ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах Ливана и считает, что данное происшествие является актом израильской агрессии. Об этом заявил министр информации Ливана Зияд Макари. По его словам, глава кабмина Ливана ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасное посягательство на суверенитет страны и откровенное преступление.Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.
https://1prime.ru/20240917/livan-851627492.html
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/49/842344990_92:0:2220:1596_1920x0_80_0_0_3c828e6498dfb5e073d2d4356740ec25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ливан, режим чс, агрессия
Происшествия, ЛИВАН, режим ЧС, Агрессия
19:44 17.09.2024
 
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии

Власти Ливана предварительно оценивают детонацию пейджеров как агрессию Израиля

© Фото : Unsplash/rashid khreissБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : Unsplash/rashid khreiss
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство Ливана ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах Ливана и считает, что данное происшествие является актом израильской агрессии. Об этом заявил министр информации Ливана Зияд Макари.
По его словам, глава кабмина Ливана ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасное посягательство на суверенитет страны и откровенное преступление.
Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров
17:40
 
ПроисшествияЛИВАНрежим ЧСАгрессия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала