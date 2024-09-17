https://1prime.ru/20240917/livan-851632117.html

В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии

В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии - 17.09.2024, ПРАЙМ

В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии

Правительство Ливана ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах Ливана и считает, что данное происшествие... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T19:44+0300

2024-09-17T19:44+0300

2024-09-17T19:44+0300

происшествия

ливан

режим чс

агрессия

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БЕЙРУТ, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство Ливана ознакомилось с первичными результатами расследования ЧС с детонацией пейджеров в разных районах Ливана и считает, что данное происшествие является актом израильской агрессии. Об этом заявил министр информации Ливана Зияд Макари. По его словам, глава кабмина Ливана ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасное посягательство на суверенитет страны и откровенное преступление.Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд сообщил, что в результате детонации пейджеров в различных районах страны были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли.

https://1prime.ru/20240917/livan-851627492.html

ливан

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ливан, режим чс, агрессия