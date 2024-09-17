https://1prime.ru/20240917/lukashenko-851631145.html

Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко

Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко - 17.09.2024, ПРАЙМ

Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко

Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил на торжественном мероприятии ко Дню народного единства президент страны Александр... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T19:14+0300

2024-09-17T19:14+0300

2024-09-17T19:28+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

третья мировая война

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МИНСК, 17 сен - ПРАЙМ. Нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил на торжественном мероприятии ко Дню народного единства президент страны Александр Лукашенко. Его выступление транслировал Первый информационный телеканал."Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война", — сказал белорусский лидер.Он также отметил, что страна готова внести свой вклад в построение мира в регионе, при этом ее миролюбие не нужно принимать за слабость."Мы, белорусы, народ мирный, трудолюбивый, мы не хотим войны. Верим, наступит день, когда в соседних государствах воцарится мир и кровные братья, близкие и дальние друзья будут жить в согласии и дружбе. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делает для этого все", — заявил Лукашенко.При этом он подчеркнул, что белорусское миролюбие не является проявлением слабости."Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что блефую или сгущаю краски. Нет. Как никогда раньше, нам есть, чем ответить. В этом плане будьте спокойны", — заявил он.По его словам, даже сейчас, когда с территории западных и южных соседей "на нас нацелены натовские орудия, вдоль рубежей множатся километры заборов и минных полей, мы отвечаем просто и в лучших традициях "последней диктатуры Европы". Белоруссия открывает границы и не требует разрешений и виз, пояснил он. "И люди на той стороне нас слышат. Едут, смотрят, делают выводы - отнюдь не в пользу тех, кто запрещает им сюда приезжать", — отметил белорусский лидер.Лукашенко напомнил, что Минск был и остается сторонником мира, белорусские масштабные мирные инициативы звучат с трибуны ООН, на площадках международных форумов, к обсуждению предлагается Евразийская хартия разнообразия и многополярности в XXI веке. "Многополярности не избежать…, она не просто стучит в дверь, она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие союзники, многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится, нас все чаще слышат и поддерживают в мире", — сказал Лукашенко и выразил уверенность, что вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь – это договариваться. По словам белорусского длидера, этого хотят народы.

https://1prime.ru/20240917/belorussiya-851629505.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, третья мировая война