https://1prime.ru/20240917/makron-851620377.html

Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ

Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ

Бюро Национального собрания Франции, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:20+0300

2024-09-17T13:20+0300

2024-09-17T13:24+0300

политика

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Бюро Национального собрания Франции, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона, сообщает Parisien."Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрон от власти", - сказано в публикации газеты.Отмечается, что решение было принято после выдвижения предложения об отстранении Макрона от власти со стороны левой партии "Непокорившаяся Франция". В настоящее время в Бюро из 22 членов 12 являются представителями левых сил. Хотя одобрение процедуры импичмента является первым шагом в процессе, сама процедура импичмента пока не запущена.Также в издании отметили, что в случае принятия президиумом, предложение о резолюции "направляется на рассмотрение в постоянный комитет по конституционному праву, который выносит заключение о необходимости его принятия или отклонения".

https://1prime.ru/20240917/volodin-851620217.html

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франция, эммануэль макрон