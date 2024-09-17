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Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ
Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ
Бюро Национального собрания Франции, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:20+0300
2024-09-17T13:20+0300
2024-09-17T13:24+0300
политика
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Бюро Национального собрания Франции, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона, сообщает Parisien."Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрон от власти", - сказано в публикации газеты.Отмечается, что решение было принято после выдвижения предложения об отстранении Макрона от власти со стороны левой партии "Непокорившаяся Франция". В настоящее время в Бюро из 22 членов 12 являются представителями левых сил. Хотя одобрение процедуры импичмента является первым шагом в процессе, сама процедура импичмента пока не запущена.Также в издании отметили, что в случае принятия президиумом, предложение о резолюции "направляется на рассмотрение в постоянный комитет по конституционному праву, который выносит заключение о необходимости его принятия или отклонения".
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франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона, пишут СМИ
Parisien: бюро Нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Бюро Национального собрания Франции, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента, одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона, сообщает Parisien.
"Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрон от власти", - сказано в публикации газеты.
Отмечается, что решение было принято после выдвижения предложения об отстранении Макрона от власти со стороны левой партии "Непокорившаяся Франция". В настоящее время в Бюро из 22 членов 12 являются представителями левых сил. Хотя одобрение процедуры импичмента является первым шагом в процессе, сама процедура импичмента пока не запущена.
Также в издании отметили, что в случае принятия президиумом, предложение о резолюции "направляется на рассмотрение в постоянный комитет по конституционному праву, который выносит заключение о необходимости его принятия или отклонения".
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